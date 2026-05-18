Dernek binasında yangın çıkaran 2 çocuk gözaltına alındı

Bursa'da bir dernek binasında sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'taki bir derneğin bahçe kısmına giren 18 yaşından küçük iki çocuk sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe verdi.Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çocuklar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle derneğin bahçe kısmında hasar oluştu.Polis ekiplerince iki şüpheli gözaltına alındı.

