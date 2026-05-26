https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/avrupayi-rekor-sicaklar-vurdu-1000-yildi-bir-gorulecek-bir-olay-fransada-7-olu-1106034387.html

Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü

Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü

Sputnik Türkiye

Fransa ve İngiltere mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Avrupa'da erken yaz sıcak dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. Fransa’da aşırı sıcaklar 7 can aldı. Detaylar haberde...

2026-05-26T13:03+0300

2026-05-26T13:03+0300

2026-05-26T13:03+0300

dünya

i̇klim

aşırı sıcaklar

avrupa

fransa

meteo france

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106033743_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f6613e1ec328ce606293e87e5da89fab.jpg

İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office), Londra Kew Gardens'ta ölçülen 34.8 santigrat derece ile mayıs ayı için tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.Fransız meteoroloji servisi Meteo France ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, özellikle batı Fransa'da 352 istasyonda mayıs ayı rekoru kırıldığını duyurdu. En yüksek sıcaklık güneybatıdaki Landes bölgesine bağlı Hossegor yakınlarında 37.1 santigrat derece olarak ölçüldü.İklim bilimci Christophe Cassou, Paris merkezli Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:Uzmanlar, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yeni rekorların beklediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-13 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Meteo France olayı “erken, olağanüstü ve uzun süreli” bir sıcak dalgası olarak tanımladı. Dalganın birkaç gün daha devam etmesi öngörülüyor.Sıcak dalgası Fransa'da 7 can aldıFransız hükümeti salı günü, batı Avrupa'yı etkileyen sıcak dalgasıyla bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel basına göre ölümlerden 5'i boğulma kaynaklı.Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün söyleyebileceğim, sıcaklıkla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı 7 ölüm olduğudur” dedi.Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin sıcak dalgası sona erdikten sonra netleşeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/belcikada-tren-okul-servisiyle-carpisti-cok-sayida-olu-var-1106032236.html

fransa

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇klim, aşırı sıcaklar, avrupa, fransa, meteo france, i̇ngiltere