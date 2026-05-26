Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/avrupayi-rekor-sicaklar-vurdu-1000-yildi-bir-gorulecek-bir-olay-fransada-7-olu-1106034387.html
Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü
Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Avrupa'da erken yaz sıcak dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. Fransa’da aşırı sıcaklar 7 can aldı. Detaylar haberde...
2026-05-26T13:03+0300
2026-05-26T13:03+0300
dünya
i̇klim
aşırı sıcaklar
avrupa
fransa
meteo france
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106033743_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f6613e1ec328ce606293e87e5da89fab.jpg
İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office), Londra Kew Gardens'ta ölçülen 34.8 santigrat derece ile mayıs ayı için tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.Fransız meteoroloji servisi Meteo France ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, özellikle batı Fransa'da 352 istasyonda mayıs ayı rekoru kırıldığını duyurdu. En yüksek sıcaklık güneybatıdaki Landes bölgesine bağlı Hossegor yakınlarında 37.1 santigrat derece olarak ölçüldü.İklim bilimci Christophe Cassou, Paris merkezli Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:Uzmanlar, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yeni rekorların beklediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-13 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Meteo France olayı “erken, olağanüstü ve uzun süreli” bir sıcak dalgası olarak tanımladı. Dalganın birkaç gün daha devam etmesi öngörülüyor.Sıcak dalgası Fransa'da 7 can aldıFransız hükümeti salı günü, batı Avrupa'yı etkileyen sıcak dalgasıyla bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel basına göre ölümlerden 5'i boğulma kaynaklı.Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün söyleyebileceğim, sıcaklıkla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı 7 ölüm olduğudur” dedi.Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin sıcak dalgası sona erdikten sonra netleşeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/belcikada-tren-okul-servisiyle-carpisti-cok-sayida-olu-var-1106032236.html
fransa
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106033743_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2798edaa8f0d1a02da04e482ff87c22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇klim, aşırı sıcaklar, avrupa, fransa, meteo france, i̇ngiltere
i̇klim, aşırı sıcaklar, avrupa, fransa, meteo france, i̇ngiltere

Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü

13:03 26.05.2026
© REUTERS Kevin Coombsİngiltere'de aşırı sıcaklar
İngiltere'de aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© REUTERS Kevin Coombs
Abone ol
Fransa ve İngiltere mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Avrupa'da erken yaz sıcak dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. İspanya'da haftanın sonunda bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklıkların şimdiden 37.1 dereceyi bulduğu Fransa’da aşırı sıcaklar 7 can aldı.
İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office), Londra Kew Gardens'ta ölçülen 34.8 santigrat derece ile mayıs ayı için tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.
Fransız meteoroloji servisi Meteo France ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, özellikle batı Fransa'da 352 istasyonda mayıs ayı rekoru kırıldığını duyurdu. En yüksek sıcaklık güneybatıdaki Landes bölgesine bağlı Hossegor yakınlarında 37.1 santigrat derece olarak ölçüldü.
İklim bilimci Christophe Cassou, Paris merkezli Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Bu, 1979-2025 iklim verilerine göre yılın bu döneminde bin yılda bir görülebilecek kadar nadir bir olay. Endüstri öncesi dönemde ise neredeyse imkansızdı.

Uzmanlar, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yeni rekorların beklediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-13 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Meteo France olayı “erken, olağanüstü ve uzun süreli” bir sıcak dalgası olarak tanımladı. Dalganın birkaç gün daha devam etmesi öngörülüyor.

Sıcak dalgası Fransa'da 7 can aldı

Fransız hükümeti salı günü, batı Avrupa'yı etkileyen sıcak dalgasıyla bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel basına göre ölümlerden 5'i boğulma kaynaklı.
© REUTERS Tom NicholsonFransa'da aşırı sıcaklar
Fransa'da aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Fransa'da aşırı sıcaklar
© REUTERS Tom Nicholson
Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün söyleyebileceğim, sıcaklıkla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı 7 ölüm olduğudur” dedi.
Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin sıcak dalgası sona erdikten sonra netleşeceğini belirtti.
Belçika tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
DÜNYA
Belçika’da tren okul servisiyle çarpıştı: 2'si çocuk en az 4 ölü
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала