Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yıldı bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü
Fransa ve İngiltere mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Avrupa'da erken yaz sıcak dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. Fransa’da aşırı sıcaklar 7 can aldı. Detaylar haberde...
Fransa ve İngiltere mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Avrupa'da erken yaz sıcak dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. İspanya'da haftanın sonunda bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklıkların şimdiden 37.1 dereceyi bulduğu Fransa’da aşırı sıcaklar 7 can aldı.
İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office), Londra Kew Gardens'ta ölçülen 34.8 santigrat derece ile mayıs ayı için tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.
Fransız meteoroloji servisi Meteo France ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, özellikle batı Fransa'da 352 istasyonda mayıs ayı rekoru kırıldığını duyurdu. En yüksek sıcaklık güneybatıdaki Landes bölgesine bağlı Hossegor yakınlarında 37.1 santigrat derece olarak ölçüldü.
İklim bilimci Christophe Cassou, Paris merkezli Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
Bu, 1979-2025 iklim verilerine göre yılın bu döneminde bin yılda bir görülebilecek kadar nadir bir olay. Endüstri öncesi dönemde ise neredeyse imkansızdı.
Uzmanlar, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yeni rekorların beklediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-13 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Meteo France olayı “erken, olağanüstü ve uzun süreli” bir sıcak dalgası olarak tanımladı. Dalganın birkaç gün daha devam etmesi öngörülüyor.
Sıcak dalgası Fransa'da 7 can aldı
Fransız hükümeti salı günü, batı Avrupa'yı etkileyen sıcak dalgasıyla bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel basına göre ölümlerden 5'i boğulma kaynaklı.
Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün söyleyebileceğim, sıcaklıkla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı 7 ölüm olduğudur” dedi.
Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin sıcak dalgası sona erdikten sonra netleşeceğini belirtti.