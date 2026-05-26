https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/belcikada-tren-okul-servisiyle-carpisti-cok-sayida-olu-var-1106032236.html

Belçika’da tren okul servisiyle çarpıştı: 2'si çocuk en az 4 ölü

Belçika’da tren okul servisiyle çarpıştı: 2'si çocuk en az 4 ölü

Sputnik Türkiye

Belçika’da bir trenin okul servisiyle çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısıyla ilgili ilk net bildirime göre kazada... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T12:33+0300

2026-05-26T12:33+0300

2026-05-26T13:15+0300

dünya

belçika

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106031964_0:42:1080:649_1920x0_80_0_0_dabfb2e143e9e9f9e59eb21c4a641d5b.jpg

Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde, tren ile okul servisinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı. Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" hayatını kaybettiğini bildirdi. Ortaokul öğrencileri bulunuyorduBelçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı. Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, X hesabından yaptığı açıklamada, kazayı bir büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hondiustan-tahliye-edilen-ispanyol-yolcunun-hantavirus-testi-sonucu-pozitif-cikti-1106030537.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, avrupa