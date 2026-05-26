Belçika’da tren okul servisiyle çarpıştı: 2'si çocuk en az 4 ölü
Belçika'da bir trenin okul servisiyle çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısıyla ilgili ilk net bildirime göre kazada...
2026-05-26T13:15+0300
Belçika’da tren okul servisiyle çarpıştı: 2'si çocuk en az 4 ölü
12:33 26.05.2026 (güncellendi: 13:15 26.05.2026)
Belçika’da bir trenin okul servisiyle çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısıyla ilgili ilk net bildirime göre kazada 2'si çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti. Serviste 7 çocuk bulunuyordu.
Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde, tren ile okul servisinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.
Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ortaokul öğrencileri bulunuyordu
Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.
Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, X hesabından yaptığı açıklamada, kazayı bir büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.