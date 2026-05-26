Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Dr. Öz’ün terasından yılan çıkardı, o anları yayınladı
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu kez yılanlarla boğuşurken görüntülendi. Detaylar haber ve videoda...
2026-05-26T20:02+0300
20:02 26.05.2026
Robert F. Kennedy yılan ile fotoğrafını paylaştı
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu kez yılanlarla boğuşurken görüntülendi. Kennedy, iki siyah yılanı çıplak elle yakalamaya çalışırken eşi oyuncu Cheryl Hines’ın şok ve endişe dolu tepkileri kameraya yansıdı.
Olay, ABD Medicare Hizmetleri Merkezi Yöneticisi Dr. Mehmet Öz’ün sahil kenarındaki evinin terasında gerçekleşti. Kennedy, olayı kendi X hesabında paylaştığı videoda şöyle yazdı:
“Cheryl, Dr. Oz’un terasından çiftleşen iki 'Black Racer' yılanının uzaklaştırılmasını tezahüratla destekliyor.”
Videoda Cheryl Hines’ın sürekli “Bobby, neden?” diye seslendiği duyuluyor. Kennedy iki yılanı köşeden yakalamaya çalışırken, bir ara yılanlardan biri parmağını ısırıyor. Hines panikle “Aman Tanrım!” ve “Hayatım, bırak onları! Bobby lütfen!” diye bağırıyor.
Kennedy ise yılanları kameraya doğru yaklaştırarak gülümsemeye devam ediyor. Amerikan basınında çiftleşmekte olduklarının anlaşıldığı belirtilen yılanlar elinde kıvrılırken, “Isırıyorlar mı?” sorusuna Kennedy “Evet” diye cevap veriyor.

Bir balinanın başını kesmişti

72 yaşındaki Kennedy’nin vahşi hayvanlarla ilgili bu tür olayları ilk değil. Daha önce belgelenen bazı olaylar şöyle:
2012 yılında kızı Kick Kennedy, babasının çocukken Hyannis Port sahiline vuran bir balinanın başını kestiğini açıklamıştı. Kennedy, 2024’te bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.
2024’te The New Yorker dergisi, Kennedy’nin kanlı bir ayı ölüsüyle poz verdiği 2014 tarihli fotoğrafı yayımlamıştı. Kennedy, ayıyı Central Park’a bıraktığını iddia etmişti.
Bu ayın başında ise Washington Dulles Havalimanı’nda bir kuşu “kurtardığını” belirterek canlı kuşla fotoğraf paylaşmıştı.
Kennedy’nin bu son yılan videosu, sosyal medyada hem hayranlık hem de tepkiyle karşılandı. Eşi Cheryl Hines’ın ‘Deli misin?’ tepkisi ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
