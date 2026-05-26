https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/abd-saglik-bakani-kennedy-dr-ozun-terasindan-yilan-cikardi-o-anlari-yayinladi-1106047777.html
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Dr. Öz’ün terasından yılan çıkardı, o anları yayınladı
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Dr. Öz’ün terasından yılan çıkardı, o anları yayınladı
Sputnik Türkiye
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu kez yılanlarla boğuşurken görüntülendi. Detaylar haber ve videoda...
2026-05-26T20:02+0300
2026-05-26T20:02+0300
2026-05-26T20:02+0300
dünya
robert f. kennedy jr
mehmet öz
yılan
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106047623_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d6f1742fff4e49f34aad0e4ed1d06a2c.jpg
Olay, ABD Medicare Hizmetleri Merkezi Yöneticisi Dr. Mehmet Öz’ün sahil kenarındaki evinin terasında gerçekleşti. Kennedy, olayı kendi X hesabında paylaştığı videoda şöyle yazdı:Videoda Cheryl Hines’ın sürekli “Bobby, neden?” diye seslendiği duyuluyor. Kennedy iki yılanı köşeden yakalamaya çalışırken, bir ara yılanlardan biri parmağını ısırıyor. Hines panikle “Aman Tanrım!” ve “Hayatım, bırak onları! Bobby lütfen!” diye bağırıyor.Kennedy ise yılanları kameraya doğru yaklaştırarak gülümsemeye devam ediyor. Amerikan basınında çiftleşmekte olduklarının anlaşıldığı belirtilen yılanlar elinde kıvrılırken, “Isırıyorlar mı?” sorusuna Kennedy “Evet” diye cevap veriyor.Bir balinanın başını kesmişti72 yaşındaki Kennedy’nin vahşi hayvanlarla ilgili bu tür olayları ilk değil. Daha önce belgelenen bazı olaylar şöyle:2012 yılında kızı Kick Kennedy, babasının çocukken Hyannis Port sahiline vuran bir balinanın başını kestiğini açıklamıştı. Kennedy, 2024’te bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.2024’te The New Yorker dergisi, Kennedy’nin kanlı bir ayı ölüsüyle poz verdiği 2014 tarihli fotoğrafı yayımlamıştı. Kennedy, ayıyı Central Park’a bıraktığını iddia etmişti.Bu ayın başında ise Washington Dulles Havalimanı’nda bir kuşu “kurtardığını” belirterek canlı kuşla fotoğraf paylaşmıştı.Kennedy’nin bu son yılan videosu, sosyal medyada hem hayranlık hem de tepkiyle karşılandı. Eşi Cheryl Hines’ın ‘Deli misin?’ tepkisi ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kennedy-ve-hegseth-diger-bakanlara-meydan-okudu-5-dakikada-100-sinav-50-barfiks-1098705968.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106047623_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e4c744eabb8f2213e12e52b4efe40367.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert f. kennedy jr, mehmet öz, yılan, vi̇deo
robert f. kennedy jr, mehmet öz, yılan, vi̇deo
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Dr. Öz’ün terasından yılan çıkardı, o anları yayınladı
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu kez yılanlarla boğuşurken görüntülendi. Kennedy, iki siyah yılanı çıplak elle yakalamaya çalışırken eşi oyuncu Cheryl Hines’ın şok ve endişe dolu tepkileri kameraya yansıdı.
Olay, ABD Medicare Hizmetleri Merkezi Yöneticisi Dr. Mehmet Öz’ün sahil kenarındaki evinin terasında gerçekleşti. Kennedy, olayı kendi X hesabında paylaştığı videoda şöyle yazdı:
“Cheryl, Dr. Oz’un terasından çiftleşen iki 'Black Racer'
yılanının uzaklaştırılmasını tezahüratla destekliyor.”
Videoda Cheryl Hines’ın sürekli “Bobby, neden?” diye seslendiği duyuluyor. Kennedy iki yılanı köşeden yakalamaya çalışırken, bir ara yılanlardan biri parmağını ısırıyor. Hines panikle “Aman Tanrım!” ve “Hayatım, bırak onları! Bobby lütfen!” diye bağırıyor.
Kennedy ise yılanları kameraya doğru yaklaştırarak gülümsemeye devam ediyor. Amerikan basınında çiftleşmekte olduklarının anlaşıldığı belirtilen yılanlar elinde kıvrılırken, “Isırıyorlar mı?” sorusuna Kennedy “Evet” diye cevap veriyor.
Bir balinanın başını kesmişti
72 yaşındaki Kennedy’nin vahşi hayvanlarla ilgili bu tür olayları ilk değil. Daha önce belgelenen bazı olaylar şöyle:
2012 yılında kızı Kick Kennedy, babasının çocukken Hyannis Port sahiline vuran bir balinanın başını kestiğini açıklamıştı. Kennedy, 2024’te bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.
2024’te The New Yorker dergisi, Kennedy’nin kanlı bir ayı ölüsüyle poz verdiği 2014 tarihli fotoğrafı yayımlamıştı. Kennedy, ayıyı Central Park’a bıraktığını iddia etmişti.
Bu ayın başında ise Washington Dulles Havalimanı’nda bir kuşu “kurtardığını” belirterek canlı kuşla fotoğraf paylaşmıştı.
Kennedy’nin bu son yılan videosu, sosyal medyada hem hayranlık hem de tepkiyle karşılandı. Eşi Cheryl Hines’ın ‘Deli misin?’ tepkisi ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu.