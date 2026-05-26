ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Dr. Öz’ün terasından yılan çıkardı, o anları yayınladı

Sputnik Türkiye

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu kez yılanlarla boğuşurken görüntülendi. Detaylar haber ve videoda...

2026-05-26T20:02+0300

Olay, ABD Medicare Hizmetleri Merkezi Yöneticisi Dr. Mehmet Öz’ün sahil kenarındaki evinin terasında gerçekleşti. Kennedy, olayı kendi X hesabında paylaştığı videoda şöyle yazdı:Videoda Cheryl Hines’ın sürekli “Bobby, neden?” diye seslendiği duyuluyor. Kennedy iki yılanı köşeden yakalamaya çalışırken, bir ara yılanlardan biri parmağını ısırıyor. Hines panikle “Aman Tanrım!” ve “Hayatım, bırak onları! Bobby lütfen!” diye bağırıyor.Kennedy ise yılanları kameraya doğru yaklaştırarak gülümsemeye devam ediyor. Amerikan basınında çiftleşmekte olduklarının anlaşıldığı belirtilen yılanlar elinde kıvrılırken, “Isırıyorlar mı?” sorusuna Kennedy “Evet” diye cevap veriyor.Bir balinanın başını kesmişti72 yaşındaki Kennedy’nin vahşi hayvanlarla ilgili bu tür olayları ilk değil. Daha önce belgelenen bazı olaylar şöyle:2012 yılında kızı Kick Kennedy, babasının çocukken Hyannis Port sahiline vuran bir balinanın başını kestiğini açıklamıştı. Kennedy, 2024’te bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.2024’te The New Yorker dergisi, Kennedy’nin kanlı bir ayı ölüsüyle poz verdiği 2014 tarihli fotoğrafı yayımlamıştı. Kennedy, ayıyı Central Park’a bıraktığını iddia etmişti.Bu ayın başında ise Washington Dulles Havalimanı’nda bir kuşu “kurtardığını” belirterek canlı kuşla fotoğraf paylaşmıştı.Kennedy’nin bu son yılan videosu, sosyal medyada hem hayranlık hem de tepkiyle karşılandı. Eşi Cheryl Hines’ın ‘Deli misin?’ tepkisi ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

