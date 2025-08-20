Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kennedy-ve-hegseth-diger-bakanlara-meydan-okudu-5-dakikada-100-sinav-50-barfiks-1098705968.html
Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'
Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'
Sputnik Türkiye
ABD Sağlık ve Savunma Bakanları, sağlıklı yaşam kampanyası kapsamında bakanlara 5 dakikada 100 şınav ve 50 barfiks çekme meydan okuması başlattı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T04:43+0300
2025-08-20T04:43+0300
dünya
abd
abd sağlık bakanlığı
robert f. kennedy jr
pete hegseth
şınav
barfiks
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705813_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c59b2b96f9adf5b42bc917d9a7d52479.jpg
ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın kabinesindeki diğer bakanlara şınav ve barfiks konusunda meydan okudu. ABD Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, iki bakanın Pentagon’daki spor salonunda barfiks ve şınav çekerek 5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks yapma çağrısında bulunduğu görüldü.'Trump ilham oldu'Videoda Kennedy, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.'Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap'Barfiks ve şınav çeken Hegset ise, "Başkanlık fiziksel zindeliği. Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.İkili, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’yi de meydan okumaya davet etti. Spor anlarını sosyal medyada paylaşan bakanlar, takipçilerini de kampanyaya katılmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705813_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_48dfa45b02c882da5a88dec499017095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd sağlık bakanlığı, robert f. kennedy jr, pete hegseth, şınav, barfiks
abd, abd sağlık bakanlığı, robert f. kennedy jr, pete hegseth, şınav, barfiks

Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'

04:43 20.08.2025
© United States Department of Health and Human Services (HHS)Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'
Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© United States Department of Health and Human Services (HHS)
Abone ol
ABD Sağlık ve Savunma Bakanları, sağlıklı yaşam kampanyası kapsamında bakanlara 5 dakikada 100 şınav ve 50 barfiks çekme meydan okuması başlattı.
ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın kabinesindeki diğer bakanlara şınav ve barfiks konusunda meydan okudu.
ABD Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, iki bakanın Pentagon’daki spor salonunda barfiks ve şınav çekerek 5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks yapma çağrısında bulunduğu görüldü.

'Trump ilham oldu'

Videoda Kennedy, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.

'Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap'

Barfiks ve şınav çeken Hegset ise, "Başkanlık fiziksel zindeliği. Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.
İkili, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’yi de meydan okumaya davet etti. Spor anlarını sosyal medyada paylaşan bakanlar, takipçilerini de kampanyaya katılmaya çağırdı.
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
DÜNYA
Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı
02:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала