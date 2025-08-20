https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kennedy-ve-hegseth-diger-bakanlara-meydan-okudu-5-dakikada-100-sinav-50-barfiks-1098705968.html

Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'

Kennedy ve Hegseth diğer bakanlara meydan okudu: '5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks'

Sputnik Türkiye

ABD Sağlık ve Savunma Bakanları, sağlıklı yaşam kampanyası kapsamında bakanlara 5 dakikada 100 şınav ve 50 barfiks çekme meydan okuması başlattı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T04:43+0300

2025-08-20T04:43+0300

2025-08-20T04:43+0300

dünya

abd

abd sağlık bakanlığı

robert f. kennedy jr

pete hegseth

şınav

barfiks

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705813_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c59b2b96f9adf5b42bc917d9a7d52479.jpg

ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın kabinesindeki diğer bakanlara şınav ve barfiks konusunda meydan okudu. ABD Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, iki bakanın Pentagon’daki spor salonunda barfiks ve şınav çekerek 5 dakikada 100 şınav, 50 barfiks yapma çağrısında bulunduğu görüldü.'Trump ilham oldu'Videoda Kennedy, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.'Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap'Barfiks ve şınav çeken Hegset ise, "Başkanlık fiziksel zindeliği. Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.İkili, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’yi de meydan okumaya davet etti. Spor anlarını sosyal medyada paylaşan bakanlar, takipçilerini de kampanyaya katılmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd sağlık bakanlığı, robert f. kennedy jr, pete hegseth, şınav, barfiks