Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dobropasovo yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1135 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 417 uçak tipi İHA’sını imha etti.
