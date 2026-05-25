Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, Kiev'deki Ukrayna askeri ve sanayi sektör işletmelerine yönelik sistemli seri saldırılara başlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi sektör işletmelerine yönelik sistemli seri saldırılara başladığını duyurdu. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T16:41+0300
2026-05-25T18:21+0300
16:41 25.05.2026 (güncellendi: 18:21 25.05.2026)
© Sputnik / Максим Блинов — Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 25.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi sektör işletmelerine yönelik sistemli seri saldırılara başladığını duyurdu.
Ukrayna ordusunun Luhansk Halk Cuhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki eğitim binası ile öğrenci yurduna düzenlediği saldırının 'bardağı taşıran son damla' olduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki askeri sanayi sektör işletmelerine yönelik sistemli seri saldırılara geçileceğini açıkladı.
Bakanlık, diplomatik temsilciliklerin personeli de dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşları Kiev'i en kısa sürede terk etmeleri, şehir sakinlerini ise askeri ve idari altyapıdan uzak durmaları konusunda uyardı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Mayıs gecesi Starobelsk'teki Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi akademik binasına ve öğrenci yurduna insansız hava araçlarıyla düzenlediği kanlı saldırı, sivilleri kasten hedef alan ve çocukları soğukkanlılıkla öldürmekten çekinmeyen Kiev rejiminin Nazi ve terörist doğasının bir başka açık kanıtı oldu.

Zelenskiy cuntası ve halkımıza karşı suç işlemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli araçları sağlayan Batılı destekçileri, uluslararası insancıl hukuka karşı gösterdikleri açık saygısızlığı tüm dünyaya göstermiş oldu.

Bu, çatışmalar sırasında sivillerin korunmasını düzenleyen 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer birçok önemli uluslararası belgenin açık bir ihlalidir.

Bütün bunlar bardağı taşıran son damla oldu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, mevcut koşullar altında Ukrayna'nın Kiev'deki askeri sanayi sektörü işletmelerine, özellikle de Kiev rejiminin bileşen tedariki, istihbarat sağlama ve hedefleme konularından sorumlu NATO uzmanları yardımıyla kullandığı, insansız hava araçları tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır hale getirildiği belirli yerlere yönelik sistematik saldırılara başlıyor. Saldırılarla karar alma merkezleri ile komuta merkezleri de hedef alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tesislerin Kiev genelinde dağınık olması nedeniyle, diplomatik temsilciliklerin ve uluslararası kuruluşların personeli de dahil olmak üzere, yabancı uyruklu vatandaşları şehri en kısa sürede terk etmeleri, Ukrayna başkentinin sakinlerini ise Zelenskiy rejimine ait askeri ve idari altyapı tesislerine yaklaşmamaları konusunda uyarıyoruz.

