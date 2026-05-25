https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kremlin-bati-starobelskteki-trajediyi-kinayan-tek-bir-aciklama-bile-yapmadi-1106010997.html
Kremlin: Batı, Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kentinde bir koleji hedef alan saldırısına Batı dünyasının sessiz... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T14:08+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'te gerçekleştirdiği ve çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin ve medyanın ikiyüzlü bir tutum sergilediğini belirten Peskov, yaşanan felaketin Batı kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kentinde bir koleji hedef alan saldırısına Batı dünyasının sessiz kaldığını vurguladı. Peskov, Batılı medya kuruluşlarının olay yerine gitmeyi reddetmesini "barbarca bir terör saldırısını gizleme çabası" olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk’te gerçekleştirdiği ve çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin ve medyanın ikiyüzlü bir tutum sergilediğini belirten Peskov, yaşanan felaketin Batı kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.
‘Gençlere yönelik barbarca bir terör saldırısı’
RIA Novosti muhabirinin, "Starobelsk'teki trajedi yabancı medyada ne kadar doğru yansıtıldı ve gerçekler Batı'ya ulaştırılabilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, söz konusu saldırıyı "gençlere yönelik barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.
Peskov, "Bu trajedinin uluslararası alanda ele alınış biçimine bakacak olursak, Batı kanadından Kiev yönetimini kınayan tek bir resmi açıklama bile duymadık" ifadelerini kullandı.
‘Batı medyasının olay yerine gitmemesi güvenilirliklerini zedeliyor’
Çok sayıda Batılı medya kuruluşunun bölgeye gitmeyi bilinçli olarak reddettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Birçok Batılı basın organının çeşitli bahaneler üreterek Starobelsk'e gitmeme kararı aldığını gördük. Bu durum söz konusu medya kuruluşlarına yakışmadığı gibi, hazırladıkları haberlerin ve sundukları bilgilerin inandırıcılığına da büyük gölge düşürüyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların koordinasyonuyla bölgeye hızlıca bir basın turu düzenlendiğini aktaran Peskov, "Çok sayıda (yabancı) gazeteci oraya gitti ve yaşanan trajedinin boyutlarını kendi gözleriyle gördü. Bu kadar önemli ve gerekli bir seyahati hızla organize edebildikleri için kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Gündemdeki diğer maddeler
Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki diğer kritik konulara da değindi:
Ermenistan'ın tutumu:
"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ülkesinin Rusya karşıtı bir söylem içinde olmayacağına dair açıklamalarını not ettik. Rusya ve Ermenistan iki dost ve iki ülke arasındaki diyalog kesintisiz şekilde devam ediyor.
"
Putin'in Astana ziyareti:
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana’ya resmi bir devlet ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Putin, burada Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında düzenlenecek etkinliklere de katılacak.
"
Ermenistan'ın AEB zirvesine katılımı:
"Rusya olarak, Ermenistan’ın Astana’da gerçekleştirilecek olan AEB etkinliklerinde şu veya bu şekilde yer alacağını ümit ediyoruz.
"