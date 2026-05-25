https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kremlin-bati-starobelskteki-trajediyi-kinayan-tek-bir-aciklama-bile-yapmadi-1106010997.html

Kremlin: Batı, Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapmadı

Kremlin: Batı, Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapmadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kentinde bir koleji hedef alan saldırısına Batı dünyasının sessiz... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T14:09+0300

2026-05-25T14:09+0300

2026-05-25T14:08+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna

batı

ermenistan

nikol paşinyan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk’te gerçekleştirdiği ve çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin ve medyanın ikiyüzlü bir tutum sergilediğini belirten Peskov, yaşanan felaketin Batı kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.‘Gençlere yönelik barbarca bir terör saldırısı’RIA Novosti muhabirinin, "Starobelsk'teki trajedi yabancı medyada ne kadar doğru yansıtıldı ve gerçekler Batı'ya ulaştırılabilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, söz konusu saldırıyı "gençlere yönelik barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.Peskov, "Bu trajedinin uluslararası alanda ele alınış biçimine bakacak olursak, Batı kanadından Kiev yönetimini kınayan tek bir resmi açıklama bile duymadık" ifadelerini kullandı.‘Batı medyasının olay yerine gitmemesi güvenilirliklerini zedeliyor’Çok sayıda Batılı medya kuruluşunun bölgeye gitmeyi bilinçli olarak reddettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Birçok Batılı basın organının çeşitli bahaneler üreterek Starobelsk'e gitmeme kararı aldığını gördük. Bu durum söz konusu medya kuruluşlarına yakışmadığı gibi, hazırladıkları haberlerin ve sundukları bilgilerin inandırıcılığına da büyük gölge düşürüyor" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların koordinasyonuyla bölgeye hızlıca bir basın turu düzenlendiğini aktaran Peskov, "Çok sayıda (yabancı) gazeteci oraya gitti ve yaşanan trajedinin boyutlarını kendi gözleriyle gördü. Bu kadar önemli ve gerekli bir seyahati hızla organize edebildikleri için kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Gündemdeki diğer maddelerPeskov, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki diğer kritik konulara da değindi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/medvedevden-onemli-aciklamalar-stratejik-silahlar-bilimsel-ambargolar-ermenistan--1106009837.html

rusya

ukrayna

batı

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, batı, ermenistan, nikol paşinyan, avrasya ekonomik birliği (aeb)