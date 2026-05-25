Rusya'dan Afrika hamlesi: 4 ülkede daha yeni Büyükelçilik açılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika kıtasındaki diplomatik varlıklarını genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Moskova'nın stratejik ortaklık adımları... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T17:05+0300
Kremlin yönetiminin küresel jeopolitik stratejisinde önemli bir yer tutan Rusya-Afrika ilişkileri yeni diplomatik hamlelerle güçleniyor. Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen resmi resepsiyonda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kıtadaki diplomatik varlığı artırmak amacıyla Afrika ülkelerinde yeni Rus büyükelçilikleri açılması yönündeki planları resmen ilan etti. Moskova, bu adımla batı blokuna karşı kıtadaki nüfuzunu pekiştirmeyi hedefliyor.İşte Büyükelçilik açılacak o yeni ülkelerBakan Lavrov, Rusya'nın çok kutuplu dünya düzeni vizyonu doğrultusunda diplomatik ağa dahil edilecek yeni başkentleri tek tek sıraladı. Yapılan resmi açıklamaya göre Rusya; yakın gelecekte Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği sınırları içerisinde yeni diplomatik misyonlar ve büyükelçilik binaları açarak bu ülkelerle doğrudan temas kanalları tesis edecek.Geçtiğimiz yıl üç kritik ülkede adım atılmıştıRusya'nın kıtadaki yayılımının yeni bir süreç olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz yıl elde edilen diplomatik başarıları da hatırlattı. Moskova'nın bölgedeki kararlı duruşunun bir sonucu olarak, son bir yıl içinde Nijer, Sierra Leone ve Güney Sudan'da Rus büyükelçiliklerinin operasyonel hale getirilerek faaliyete başladığı aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika kıtasındaki diplomatik varlıklarını genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Moskova'nın stratejik ortaklık adımları kapsamında Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği'nde yeni büyükelçilikler açılacağını belirten Lavrov, Afrika ülkelerinin Rusya'daki diplomatik açılımlarını da desteklediklerini ifade etti.
