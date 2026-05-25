İbrahim Anlaşmaları'nı Türkiye'ye de hatırlatan Trump: İmzalanırsa İran ile anlaşacağım
15:43 25.05.2026 (güncellendi: 15:55 25.05.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Trump, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" söyleyerek, İran ve Türkiye dahil 10 ülkenin İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları dahilinde İran ile anlaşacağını açıkladı.
ABD/İsrail-İran hattında belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, bu ülkelerin İran'ın anlaşmaların bir parçası olmasından onur duyacaklarını, bu anlaşmaların İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçladığını söyledi:
"İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Cumartesi günü Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Çoğu ülke İran ile yapılacak bu uzlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, bu anlaşmanın bir parçası olmamalıdırlar çünkü bu kötü niyet göstergesidir."
İbrahim Anlaşmaları nedir?
İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords); İsrail ile bazı Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında diplomatik, ticari ve güvenlik ilişkilerini tamamen normalleştirmeyi amaçlayan bir dizi uluslararası mutabakat.
İlk olarak 15 Eylül 2020 tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Beyaz Saray'da imzalandı.
Hangi ülkeler i̇mzaladı?
Süreç ilk olarak iki Körfez ülkesiyle başladı, ardından genişledi:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn: 15 Eylül 2020'de İsrail ile tam normalleşme anlaşması imzalayan ilk ülkeler oldu.
Fas: Aralık 2020'de sürece dahil oldu. (ABD, buna karşılık olarak Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdı).
Sudan: Anlaşmanın genel deklarasyonuna imza attı ancak ülkedeki iç siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle tam bir ikili devlet anlaşması süreci tamamlanamadı.
Yeni Gelişmeler: Süreç içerisinde Kazakistan ve Somaliland gibi farklı bölgelerden aktörlerin de bu deklarasyona katılma adımları gündeme geldi.