Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/trump-iran-ile-anlasacagim-1106012910.html
İbrahim Anlaşmaları'nı Türkiye'ye de hatırlatan Trump: İmzalanırsa İran ile anlaşacağım
İbrahim Anlaşmaları'nı Türkiye'ye de hatırlatan Trump: İmzalanırsa İran ile anlaşacağım
Sputnik Türkiye
Trump, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" söyleyerek, İran ve Türkiye dahil 10 ülkenin İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları dahilinde İran ile anlaşacağını... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T15:43+0300
2026-05-25T15:55+0300
dünya
ortadoğu
haberler
i̇ran
i̇brahim anlaşmaları
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4669a1c9a2933210c91506b7576864b7.jpg
ABD/İsrail-İran hattında belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, bu ülkelerin İran'ın anlaşmaların bir parçası olmasından onur duyacaklarını, bu anlaşmaların İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçladığını söyledi:İbrahim Anlaşmaları nedir?İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords); İsrail ile bazı Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında diplomatik, ticari ve güvenlik ilişkilerini tamamen normalleştirmeyi amaçlayan bir dizi uluslararası mutabakat.İlk olarak 15 Eylül 2020 tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Beyaz Saray'da imzalandı.Hangi ülkeler i̇mzaladı?Süreç ilk olarak iki Körfez ülkesiyle başladı, ardından genişledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kremlin-bati-starobelskteki-trajediyi-kinayan-tek-bir-aciklama-bile-yapmadi-1106010997.html
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c1886bbe6739805e5f3839ee43073b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, haberler, i̇ran, i̇brahim anlaşmaları, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, yılsonu2026
ortadoğu, haberler, i̇ran, i̇brahim anlaşmaları, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, yılsonu2026

İbrahim Anlaşmaları'nı Türkiye'ye de hatırlatan Trump: İmzalanırsa İran ile anlaşacağım

15:43 25.05.2026 (güncellendi: 15:55 25.05.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
Trump, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" söyleyerek, İran ve Türkiye dahil 10 ülkenin İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları dahilinde İran ile anlaşacağını açıkladı.
ABD/İsrail-İran hattında belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, bu ülkelerin İran'ın anlaşmaların bir parçası olmasından onur duyacaklarını, bu anlaşmaların İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçladığını söyledi:

"İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Cumartesi günü Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Çoğu ülke İran ile yapılacak bu uzlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, bu anlaşmanın bir parçası olmamalıdırlar çünkü bu kötü niyet göstergesidir."

İbrahim Anlaşmaları nedir?

İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords); İsrail ile bazı Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında diplomatik, ticari ve güvenlik ilişkilerini tamamen normalleştirmeyi amaçlayan bir dizi uluslararası mutabakat.
İlk olarak 15 Eylül 2020 tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Beyaz Saray'da imzalandı.

Hangi ülkeler i̇mzaladı?

Süreç ilk olarak iki Körfez ülkesiyle başladı, ardından genişledi:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn: 15 Eylül 2020'de İsrail ile tam normalleşme anlaşması imzalayan ilk ülkeler oldu.
Fas: Aralık 2020'de sürece dahil oldu. (ABD, buna karşılık olarak Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdı).
Sudan: Anlaşmanın genel deklarasyonuna imza attı ancak ülkedeki iç siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle tam bir ikili devlet anlaşması süreci tamamlanamadı.
Yeni Gelişmeler: Süreç içerisinde Kazakistan ve Somaliland gibi farklı bölgelerden aktörlerin de bu deklarasyona katılma adımları gündeme geldi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
DÜNYA
Kremlin: Batı, Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapmadı
14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала