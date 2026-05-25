Medvedev’den önemli açıklamalar: Stratejik silahlar, bilimsel ambargolar, Ermenistan
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın en yeni stratejik silahlarının zamanın ötesinde benzersiz sistemler olduğunu kaydetti. Batı'nın bilimsel ambargolarını ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın politikalarını da eleştiren Medvedev, "Rusya için asıl öncelik teknolojik egemenlik ve liderlik" dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Eğitim Konseyi Prezidyumu Başkanı Dmitriy Medvedev, RIA Novosti ajansına verdiği röportajda askeri teknolojiler, küresel bilimsel işbirlikleri ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
‘Zamanın ötesindeki silahlar güvenliğimizi garanti ediyor’
Askeri alandaki kapalı yürütülen projelere en üst düzeyde önem verildiğini kaydeden Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "modern ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek güçte silahlar üretme" hedefini hatırlattı. Bu durumun hem temel araştırmalar hem de yeni mühendislik çözümleri gerektirdiğine dikkat çeken Medvedev, şöyle konuştu:
"Ülkemizde gerekli bilimsel ve üretim altyapısı mevcut, çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çalışmalara ait verilerin çoğu gizli olsa da sonuçları ortada. 'Burevestnik', 'Sarmat' ve 'Poseidon' gibi en yeni stratejik silah türleri bunun en açık kanıtı. Bu benzersiz sistemler zamanın ötesinde olup ülkemizin mutlak güvenliğini onlarca yıl sonrasına kadar garanti ediyor."
‘Batı, Rus bilim insanlarına ambargo uygulayarak kendini cezalandırıyor’
Rusya'nın bilimsel ve eğitimsel temaslara her zaman açık olduğunu vurgulayan Medvedev, Rus meslektaşlarıyla çalışmayı kendi araştırmacılarına yasaklamaya çalışan Batılı ülkelerin aslında kendilerini cezalandırdığını ifade etti.
Bilimin doğası gereği küresel olduğunu ve yapay sınırları kabul etmeyeceğini belirten Medvedev, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim için mutlak öncelik teknolojik egemenlik ve liderlik. Uluslararası temaslar yararlı bir araç, ancak asla tek başına bir amaç değil. Dünya ekonomisinin ve dolayısıyla bilimin ağırlık merkezi Doğu ve Güney'e kayıyor. Bu doğrultuda Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS, ŞİÖ ortaklarımızın yanı sıra Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğimizi başarıyla büyütüyoruz."
Rusya'da ‘Megascience’ sınıfı benzersiz araştırma altyapıları kurulduğunu belirten Medvedev, Batılı bilim insanlarının da bu olanakların farkında olduğunu ve ortak çalışmanın yollarını aradığını sözlerine ekledi.
‘Paşinyan Ermenistan’ı Ukrayna’nın yoluna itiyor’
Ermenistan ile ilişkilere de değinen Medvedev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya ile ilişkileri koparma yönünde net bir çizgi izlediğini ileri sürdü.
Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Avrupa Birliği (AB) arasında denge kurmaya çalışırken "siyasi akıntılar arasında sıkışıp kaldığını" belirten Medvedev, Ermeni lideri sert sözlerle eleştirdi:
"Bir Nikol Paşinyan'ın Rusya ile bağları koparma rotasına girdiğini açıkça kabul etmek gerekiyor. Çeşitli siyasi akımların arasında sıyrılmaya çalışarak, ülkemizle olan hayati bağları riske atıp Batı'da yapay bir itibar kazanmayı karlı görüyor. Paşinyan'ın Ermenistan'ı, Bandera dönemi Ukrayna'sının hazin yoluna aktif bir şekilde itmesi özellikle tehlikeli."
Paşinyan’ın AEB zirvelerine katılmayı reddettiğini ve Erivan’da ‘Rusya düşmanlarını’ ağırladığını hatırlatan Medvedev, Ermenistan Başbakanının barışın garantörü olmadığını, sadece “belirli bir dönemde iktidarın zirvesine çıkmış bir figür” olduğunu kaydetti.
‘Stratejik ortağımız Paşinyan değil, Ermenistan halkıdır’
Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ortaklık algısının değişip değişmediği sorusuna yanıt veren Medvedev, Moskova için asıl muhatabın liderler değil, halk olduğunu vurguladı.
Ermenistan halkını "kardeş halk"olarak nitelendiren Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan bizim için tarihsel olarak çok yakın bir ülke ve stratejik bir ortak. Ancak altını çiziyorum; stratejik ortağımız herhangi bir Ermeni yönetici değil, kardeş Ermenistan halkıdır. Rusya'da, Ermenistan'ın kendisinden daha fazla Ermeni yaşıyor. Bu halkla ilişkilerimiz her zaman en dostane şekilde kalacak."
Medvedev, geçmişte Paşinyan ile yaptığı görüşmelerde Rusya'nın halka yönelik bu özel yaklaşımını bizzat aktardığını ancak Ermeni Başbakanı'nın Moskova'dan gelen çok sayıdaki “kardeşçe yardım ve destek örneğini” takdir etmediğini de sözlerine ekledi.