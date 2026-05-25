Medvedev’den önemli açıklamalar: Stratejik silahlar, bilimsel ambargolar, Ermenistan

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın en yeni stratejik silahlarının zamanın ötesinde benzersiz sistemler olduğunu kaydetti. Batı'nın...

2026-05-25T13:24+0300

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Eğitim Konseyi Prezidyumu Başkanı Dmitriy Medvedev, RIA Novosti ajansına verdiği röportajda askeri teknolojiler, küresel bilimsel işbirlikleri ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.‘Zamanın ötesindeki silahlar güvenliğimizi garanti ediyor’Askeri alandaki kapalı yürütülen projelere en üst düzeyde önem verildiğini kaydeden Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "modern ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek güçte silahlar üretme" hedefini hatırlattı. Bu durumun hem temel araştırmalar hem de yeni mühendislik çözümleri gerektirdiğine dikkat çeken Medvedev, şöyle konuştu:‘Batı, Rus bilim insanlarına ambargo uygulayarak kendini cezalandırıyor’Rusya'nın bilimsel ve eğitimsel temaslara her zaman açık olduğunu vurgulayan Medvedev, Rus meslektaşlarıyla çalışmayı kendi araştırmacılarına yasaklamaya çalışan Batılı ülkelerin aslında kendilerini cezalandırdığını ifade etti.Bilimin doğası gereği küresel olduğunu ve yapay sınırları kabul etmeyeceğini belirten Medvedev, şu değerlendirmede bulundu:Rusya'da ‘Megascience’ sınıfı benzersiz araştırma altyapıları kurulduğunu belirten Medvedev, Batılı bilim insanlarının da bu olanakların farkında olduğunu ve ortak çalışmanın yollarını aradığını sözlerine ekledi.‘Paşinyan Ermenistan’ı Ukrayna’nın yoluna itiyor’Ermenistan ile ilişkilere de değinen Medvedev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya ile ilişkileri koparma yönünde net bir çizgi izlediğini ileri sürdü.Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Avrupa Birliği (AB) arasında denge kurmaya çalışırken "siyasi akıntılar arasında sıkışıp kaldığını" belirten Medvedev, Ermeni lideri sert sözlerle eleştirdi:Paşinyan’ın AEB zirvelerine katılmayı reddettiğini ve Erivan’da ‘Rusya düşmanlarını’ ağırladığını hatırlatan Medvedev, Ermenistan Başbakanının barışın garantörü olmadığını, sadece “belirli bir dönemde iktidarın zirvesine çıkmış bir figür” olduğunu kaydetti.‘Stratejik ortağımız Paşinyan değil, Ermenistan halkıdır’Rusya'nın Ermenistan'a yönelik ortaklık algısının değişip değişmediği sorusuna yanıt veren Medvedev, Moskova için asıl muhatabın liderler değil, halk olduğunu vurguladı.Ermenistan halkını "kardeş halk"olarak nitelendiren Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:Medvedev, geçmişte Paşinyan ile yaptığı görüşmelerde Rusya'nın halka yönelik bu özel yaklaşımını bizzat aktardığını ancak Ermeni Başbakanı'nın Moskova'dan gelen çok sayıdaki “kardeşçe yardım ve destek örneğini” takdir etmediğini de sözlerine ekledi.

