Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/fsb-gaz-tankerine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1106008566.html
FSB, gaz tankerine yönelik terör saldırısını önledi
FSB, gaz tankerine yönelik terör saldırısını önledi
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında terör saldırıları gerçekleştirmek için girişimlerini sürdüren Batılı ülkeler, bir teşebbüslerinde daha akamete uğratıldı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T13:03+0300
2026-05-25T13:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
antwerp
rusya
belçika
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106008437_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_1127c07ff05f0898ec9687628fe82295.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ust-Luga Limanı'na ulaşan bir gaz tankerine yönelik terör saldırısı girişimini engelledi.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus güvenlik güçleri, Belçika'nın Anvers (Antwerp) Limanı'ndan hareket ederek Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na ulaşan 'Arrhenius' adlı gaz tankerinin makine dairesinde, dış tarafa yerleştirilmiş mıknatıslı mayınlar tespit etti.Uzmanların yaptığı incelemeler, mayınların gemiye Rusya karasularında yerleştirilmiş olamayacağını kesin olarak ortaya koydu. Tankerin, Anvers Limanı'ndaki güya bir grev gerekçe gösterilerek Belçika'da bir gün boyunca demirli tutulduğu ve bu süreçte hedef alınmış olabileceği belirtildi.'Bir sonraki durağı Türkiye'ydi'📢FSB'nin açıklamasında öne çıkanlar:🔴Belçika'dan Ust-Luga'ya gelen gemiye, bir NATO ülkesinde üretilmiş mıknatıslı mayınların yerleştirildiği tespit edildi🔴Gemideki mayınların Rusya karasularında yerleştirilmiş olması mümkün değil🔴Mayın döşenen Belçika çıkışlı geminin, Rusya'dan Türkiye'ye gitmesi planlanıyordu🔴Gemide bulunan mayınların her birindeki patlayıcı madde miktarı yaklaşık 7 kg🔴Gemi, liman işçilerinin grevi bahane edilerek Belçika'daki demirleme alanında yaklaşık bir buçuk gün boyunca bekletildi🔴Rusya Soruşturma Komitesi, Belçika'dan gelen gemide mayın bulunmasıyla ilgili olarak terör saldırısı teşebbüsü suçundan dava açtı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/bati-basini-ingiltere-savunma-bakani-healeynin-ucagi-rusya-yakinlarinda-sinyal-kesintisine-ugradi-1106003140.html
antwerp
rusya
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106008437_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d2ac5b4424885bdc5e42b8de20d5293.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antwerp, rusya, belçika, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı
antwerp, rusya, belçika, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı

FSB, gaz tankerine yönelik terör saldırısını önledi

13:03 25.05.2026 (güncellendi: 13:24 25.05.2026)
© AP PhotoТанкер са нафтом
Танкер са нафтом - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© AP Photo
Abone ol
Rusya topraklarında terör saldırıları gerçekleştirmek için girişimlerini sürdüren Batılı ülkeler, bir teşebbüslerinde daha akamete uğratıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ust-Luga Limanı'na ulaşan bir gaz tankerine yönelik terör saldırısı girişimini engelledi.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus güvenlik güçleri, Belçika'nın Anvers (Antwerp) Limanı'ndan hareket ederek Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na ulaşan 'Arrhenius' adlı gaz tankerinin makine dairesinde, dış tarafa yerleştirilmiş mıknatıslı mayınlar tespit etti.

Uzmanların yaptığı incelemeler, mayınların gemiye Rusya karasularında yerleştirilmiş olamayacağını kesin olarak ortaya koydu.

Tankerin, Anvers Limanı'ndaki güya bir grev gerekçe gösterilerek Belçika'da bir gün boyunca demirli tutulduğu ve bu süreçte hedef alınmış olabileceği belirtildi.

'Bir sonraki durağı Türkiye'ydi'

📢FSB'nin açıklamasında öne çıkanlar:

🔴Belçika'dan Ust-Luga'ya gelen gemiye, bir NATO ülkesinde üretilmiş mıknatıslı mayınların yerleştirildiği tespit edildi

🔴Gemideki mayınların Rusya karasularında yerleştirilmiş olması mümkün değil

🔴Mayın döşenen Belçika çıkışlı geminin, Rusya'dan Türkiye'ye gitmesi planlanıyordu

🔴Gemide bulunan mayınların her birindeki patlayıcı madde miktarı yaklaşık 7 kg

🔴Gemi, liman işçilerinin grevi bahane edilerek Belçika'daki demirleme alanında yaklaşık bir buçuk gün boyunca bekletildi

🔴Rusya Soruşturma Komitesi, Belçika'dan gelen gemide mayın bulunmasıyla ilgili olarak terör saldırısı teşebbüsü suçundan dava açtı
Britain's Defense Secretary John Healey speaks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group at NATO headquarters in Brussels, Thursday, Feb. 12, 2026. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
DÜNYA
Batı basını: İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin uçağı Rusya yakınlarında sinyal kesintisine uğradı
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала