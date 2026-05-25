FSB, gaz tankerine yönelik terör saldırısını önledi

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarında terör saldırıları gerçekleştirmek için girişimlerini sürdüren Batılı ülkeler, bir teşebbüslerinde daha akamete uğratıldı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T13:03+0300

2026-05-25T13:24+0300

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ust-Luga Limanı'na ulaşan bir gaz tankerine yönelik terör saldırısı girişimini engelledi.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus güvenlik güçleri, Belçika'nın Anvers (Antwerp) Limanı'ndan hareket ederek Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na ulaşan 'Arrhenius' adlı gaz tankerinin makine dairesinde, dış tarafa yerleştirilmiş mıknatıslı mayınlar tespit etti.Uzmanların yaptığı incelemeler, mayınların gemiye Rusya karasularında yerleştirilmiş olamayacağını kesin olarak ortaya koydu. Tankerin, Anvers Limanı'ndaki güya bir grev gerekçe gösterilerek Belçika'da bir gün boyunca demirli tutulduğu ve bu süreçte hedef alınmış olabileceği belirtildi.'Bir sonraki durağı Türkiye'ydi'📢FSB'nin açıklamasında öne çıkanlar:🔴Belçika'dan Ust-Luga'ya gelen gemiye, bir NATO ülkesinde üretilmiş mıknatıslı mayınların yerleştirildiği tespit edildi🔴Gemideki mayınların Rusya karasularında yerleştirilmiş olması mümkün değil🔴Mayın döşenen Belçika çıkışlı geminin, Rusya'dan Türkiye'ye gitmesi planlanıyordu🔴Gemide bulunan mayınların her birindeki patlayıcı madde miktarı yaklaşık 7 kg🔴Gemi, liman işçilerinin grevi bahane edilerek Belçika'daki demirleme alanında yaklaşık bir buçuk gün boyunca bekletildi🔴Rusya Soruşturma Komitesi, Belçika'dan gelen gemide mayın bulunmasıyla ilgili olarak terör saldırısı teşebbüsü suçundan dava açtı

