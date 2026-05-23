Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
LHC’deki okul saldırısında ölenleri sayısı 10’a yükseldi
LHC’deki okul saldırısında ölenleri sayısı 10’a yükseldi
Rusya Federasyonu’na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki meslek yüksek okuluna Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T10:09+0300
2026-05-23T10:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
terör
terör saldırısı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
leonid paseçnik
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, terör, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), leonid paseçnik
10:09 23.05.2026
© SputnikRusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları
Rusya Federasyonu’na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki meslek yüksek okuluna Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında ölen kişi sayısının 10’a yükseldiği belirtildi.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun Starobelsk Pedagoji Yüksek Meslek Okulu’na düzenlediği saldırıyla ilgili yeni bilgi paylaştı.
Paseçnik, sosyal medya paylaşımında, “Kurtarma ekipleri tüm geceyi Starobelsk'teki enkazı temizleyerek geçirdi. Ne yazık ki, umutlar gerçek olmadı. Ölü sayısı 10’a yükseldi” ifadesini kullandı.
Saldırıda 38 kişinin yaralandığını yazan LHC Başkanı, 11 kişinin de kayıp olduğunu belirterek arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Geçici barınma merkezinde, psikologlar ve doktorlar çalışıyor ve öğrencilerin velilerine destek sağlanıyor.
Ukrayna’nın önceki gece bir öğrenci yurduna düzenlediği İHA saldırısı sonucu bina çökmüştü. Olay sırasında yurtta yaşları 14 ila 18 arasında değişen 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmişti. Yerel kaynaklar, hedef alınan bölgenin yakınlarında herhangi bir askeri hedefin yer almadığını vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın öğrenci yurduna yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Savunma Bakanlığına misilleme teklifleri hazırlama talimatı vermişti. Putin, Ukraynalı askerlere komutanlarının emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulunmuştu.
Olayla ilgili ‘terör eylemi’ suçlamasıyla dava dosyası açılmıştı.
Belgorod Bölgesi'nde büyük terör eylemi engellendi
