LHC’deki okul saldırısında ölenleri sayısı 10’a yükseldi

Rusya Federasyonu’na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki meslek yüksek okuluna Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun Starobelsk Pedagoji Yüksek Meslek Okulu’na düzenlediği saldırıyla ilgili yeni bilgi paylaştı.Paseçnik, sosyal medya paylaşımında, “Kurtarma ekipleri tüm geceyi Starobelsk'teki enkazı temizleyerek geçirdi. Ne yazık ki, umutlar gerçek olmadı. Ölü sayısı 10’a yükseldi” ifadesini kullandı.Saldırıda 38 kişinin yaralandığını yazan LHC Başkanı, 11 kişinin de kayıp olduğunu belirterek arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Geçici barınma merkezinde, psikologlar ve doktorlar çalışıyor ve öğrencilerin velilerine destek sağlanıyor.Ukrayna’nın önceki gece bir öğrenci yurduna düzenlediği İHA saldırısı sonucu bina çökmüştü. Olay sırasında yurtta yaşları 14 ila 18 arasında değişen 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmişti. Yerel kaynaklar, hedef alınan bölgenin yakınlarında herhangi bir askeri hedefin yer almadığını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın öğrenci yurduna yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Savunma Bakanlığına misilleme teklifleri hazırlama talimatı vermişti. Putin, Ukraynalı askerlere komutanlarının emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulunmuştu. Olayla ilgili ‘terör eylemi’ suçlamasıyla dava dosyası açılmıştı.

