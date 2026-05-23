Belgorod Bölgesi'nde büyük terör eylemi engellendi

Rusya’nın batısındaki Belgorod Bölgesinde, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan büyük bir terör eyleminin önlendiği belirtildi. 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T09:20+0300

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna tarafından Belgorod Bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan büyük ölçekli bir terör eyleminin boşa çıkarıldığını açıkladı.FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilen ve devşirilen yerel bir kadın vatandaşın dahil edildiği Belgorod Bölgesindeki terör eylemi girişimini engellendi" ifadelerine yer verildi.Dolandırıcıların tuzağına düştüEdinilen bilgilere göre, söz konusu kadının ilk olarak dolandırıcıların yönlendirmesiyle ‘güvenli hesap’ adı altında büyük miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Ardından kendilerini Rus emniyet görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin kadınla iletişime geçtiği ve parasını geri alabilmesi için suçluların yakalanmasına yönelik bir operasyona katılması gerektiğine ikna ettiği bildirildi.Canlı bomba olarak kullanılacaktıPlan doğrultusunda Rus vatandaşının, gizli bir yerden el yapımı patlayıcıyı alarak kalabalık bir alana götürmesi istendi. Ukrayna tarafının, bombayı kadınla birlikte kalabalığın içinde patlatmayı hedeflediği kaydedildi.Ancak durumdan şüphelenen kadının dikkatli davranarak güvenlik güçlerine başvurması üzerine hain plan deşifre edildi ve suç girişimi engellendi. Güvenlik birimleri, eylemi organize edenlerin ve suç ortaklarının yakalanması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.FSB’den ‘dolandırıcılık’ uyarısıOlayın ardından bir uyarı mesajı yayımlayan FSB; güvenlik güçlerinin ve kamu kurumu çalışanlarının hiçbir zaman anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşları aramayacağını, SMS onay kodları talep etmeyeceğini ve uzaktan yönlendirmeyle operasyonel faaliyetlere katılım istemeyeceğini hatırlattı.

