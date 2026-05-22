https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/putin-lugansktaki-kolej-yurduna-duzenlenen-saldiriyi-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1105963405.html

Putin, Lugansk’taki kolej yurduna düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi

Putin, Lugansk’taki kolej yurduna düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna düzenlediği saldırıyı... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T17:49+0300

2026-05-22T17:49+0300

2026-05-22T18:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

rusya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

terör saldırısı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

lugansk

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna gece düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Kiev’deki “neonazi rejim” tarafından gerçekleştirilen bir “terörist saldırı” olduğunu söyledi.Putin, “Kiev’de iktidarı ele geçirmiş olan neonazi rejim, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna terörist bir saldırı düzenledi. Gece, öğrenciler uyurken” ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna güçlerinin Starobelsk’teki kolej yurduna düzenlediği saldırıyı kınadı. Putin, saldırıyla ilgili olarak Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) liderinden, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, Acil Durumlar Bakanlığı’ndan ve FSB’den raporlar dinlediğini belirtti.Rus lider, Kiev’in Starobelsk’teki yurda düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının altıya yükseldiğini, 15 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini açıkladı. Saldırının üç dalga halinde gerçekleştiğini söyleyen Putin, yurda yakın bölgede hiçbir askeri hedef bulunmadığını vurguladı. Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’nın koleje isabet etmesinin hava savunma sistemlerinin ya da elektronik harp sistemlerinin çalışmasının sonucu olabileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’taki yurda düzenlediği saldırının tesadüfi olmadığını, bu olayın “Rusya’nın kimle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini” ifade etti. Cephedeki durumun Ukrayna ordusu için “zor olandan felakete dönüştüğünü” vurgulayan Rus lider, Batı’dan gelen yardımın ve zorla yürütülen seferberliğin Kiev’e fayda sağlamadığını söyledi. Ukrayna ordusundaki firar vakalarının “felaket boyutuna ulaştığını” söyleyen Putin, Ukraynalı askerlere, “gayrimeşru ve yolsuzluğa batmış cunta” olarak nitelediği yönetimin verdiği suç teşkil eden emirleri yerine getirmeme çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-starobelskte-yurt-binasina-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinde-acil-toplanti-1105962404.html

rusya

lugansk

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lugansk, kiev