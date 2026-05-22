https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/putin-lugansktaki-kolej-yurduna-duzenlenen-saldiriyi-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1105963405.html
Putin, Lugansk’taki kolej yurduna düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi
Putin, Lugansk’taki kolej yurduna düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna düzenlediği saldırıyı... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T17:49+0300
2026-05-22T17:49+0300
2026-05-22T18:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör saldırısı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
lugansk
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna gece düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Kiev’deki “neonazi rejim” tarafından gerçekleştirilen bir “terörist saldırı” olduğunu söyledi.Putin, “Kiev’de iktidarı ele geçirmiş olan neonazi rejim, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna terörist bir saldırı düzenledi. Gece, öğrenciler uyurken” ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna güçlerinin Starobelsk’teki kolej yurduna düzenlediği saldırıyı kınadı. Putin, saldırıyla ilgili olarak Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) liderinden, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, Acil Durumlar Bakanlığı’ndan ve FSB’den raporlar dinlediğini belirtti.Rus lider, Kiev’in Starobelsk’teki yurda düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının altıya yükseldiğini, 15 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini açıkladı. Saldırının üç dalga halinde gerçekleştiğini söyleyen Putin, yurda yakın bölgede hiçbir askeri hedef bulunmadığını vurguladı. Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’nın koleje isabet etmesinin hava savunma sistemlerinin ya da elektronik harp sistemlerinin çalışmasının sonucu olabileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’taki yurda düzenlediği saldırının tesadüfi olmadığını, bu olayın “Rusya’nın kimle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini” ifade etti. Cephedeki durumun Ukrayna ordusu için “zor olandan felakete dönüştüğünü” vurgulayan Rus lider, Batı’dan gelen yardımın ve zorla yürütülen seferberliğin Kiev’e fayda sağlamadığını söyledi. Ukrayna ordusundaki firar vakalarının “felaket boyutuna ulaştığını” söyleyen Putin, Ukraynalı askerlere, “gayrimeşru ve yolsuzluğa batmış cunta” olarak nitelediği yönetimin verdiği suç teşkil eden emirleri yerine getirmeme çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-starobelskte-yurt-binasina-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinde-acil-toplanti-1105962404.html
rusya
lugansk
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_55:0:1095:780_1920x0_80_0_0_af41f6da5bab3a9c8a4a57d6e52f1ca2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lugansk, kiev
vladimir putin, rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lugansk, kiev
Putin, Lugansk’taki kolej yurduna düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi
17:49 22.05.2026 (güncellendi: 18:24 22.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna düzenlediği saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna gece düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Kiev’deki “neonazi rejim” tarafından gerçekleştirilen bir “terörist saldırı” olduğunu söyledi.
Putin, “Kiev’de iktidarı ele geçirmiş olan neonazi rejim, Starobelsk Pedagoji Koleji’nin öğrenci yurduna terörist bir saldırı düzenledi. Gece, öğrenciler uyurken” ifadelerini kullandı.
Putin, Ukrayna güçlerinin Starobelsk’teki kolej yurduna düzenlediği saldırıyı kınadı. Putin, saldırıyla ilgili olarak Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) liderinden, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, Acil Durumlar Bakanlığı’ndan ve FSB’den raporlar dinlediğini belirtti.
Rus lider, Kiev’in Starobelsk’teki yurda düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının altıya yükseldiğini, 15 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini açıkladı. Saldırının üç dalga halinde gerçekleştiğini söyleyen Putin, yurda yakın bölgede hiçbir askeri hedef bulunmadığını vurguladı.
Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’nın koleje isabet etmesinin hava savunma sistemlerinin ya da elektronik harp sistemlerinin çalışmasının sonucu olabileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.
Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’taki yurda düzenlediği saldırının tesadüfi olmadığını, bu olayın “Rusya’nın kimle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini” ifade etti.
Cephedeki durumun Ukrayna ordusu için “zor olandan felakete dönüştüğünü” vurgulayan Rus lider, Batı’dan gelen yardımın ve zorla yürütülen seferberliğin Kiev’e fayda sağlamadığını söyledi.
Ukrayna ordusundaki firar vakalarının “felaket boyutuna ulaştığını” söyleyen Putin, Ukraynalı askerlere, “gayrimeşru ve yolsuzluğa batmış cunta” olarak nitelediği yönetimin verdiği suç teşkil eden emirleri yerine getirmeme çağrısında bulundu.