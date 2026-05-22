Yeni araştırma: Günlük tüketilen gıdalarda kanserle bağlantılı kimyasallar bulundu

Bilim insanları, yüksek sıcaklıkta pişirilen bazı günlük gıdalarda kanser riskiyle ilişkilendirilen kimyasalların oluşabildiğini açıkladı. Araştırmada... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T19:23+0300

Seul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yüksek ısıda pişirme sırasında ortaya çıkabilen bazı kimyasal bileşikler incelendi. Araştırma sonuçları bilim dergisi Food Science and Biotechnology’de yayımlandı.Yüksek sıcaklıkta ortaya çıkabiliyorAraştırmacılar, özellikle kızartma, mangal, tütsüleme ve kavurma gibi işlemler sırasında oluşabilen PAH adlı kimyasallara odaklandı. Uzmanlara göre bu maddeler; etten akan yağların yüksek ısıyla temas etmesi, yoğun duman oluşması veya yiyeceklerin aşırı pişirilmesi sırasında ortaya çıkabiliyor.Araştırmada test edilen ürünler arasında en yüksek seviyelerin soya yağı, ördek eti ve kanola yağında görüldüğü belirtildi. Çalışmanın yürütücüsü ve Joon-Goo Lee araştırmada kullandıkları yöntemle ilgili, "Bu yöntem yalnızca analiz sürecini basitleştirmiyor, aynı zamanda geleneksel yöntemlere kıyasla daha yüksek tespit başarısı sağlıyor" dedi.Yeni test yöntemi geliştirildiAraştırmacılar, gıdalardaki bu kimyasalları daha hızlı ve daha hassas şekilde tespit edebilmek için yeni bir analiz yöntemi kullandı.Bilim insanları, geliştirilen sistemin hem laboratuvarlarda kullanılan zararlı kimyasalları azalttığını hem de gıda güvenliği testlerini hızlandırdığını belirtti. Araştırmaya göre yeni yöntem sayesinde farklı gıda türlerinde çok düşük seviyelerdeki kimyasal kalıntılar bile daha kolay tespit edilebiliyor.Uzmanlar uyardıUzmanlar, bu kimyasalların hayvan deneylerinde kanserle ilişkilendirildiğini ancak insanlarda doğrudan aynı sonucun kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.Bununla birlikte araştırmacılar, daha hassas test yöntemlerinin hangi ürünlerde risk oluştuğunu anlamak ve gıda güvenliğini artırmak açısından önemli olduğunu vurguluyor.Lee, "Araştırmamız güvenli gıda üretimine katkı sağlayabilir ve laboratuvar testlerinde zararlı kimyasal kullanımını azaltabilir" ifadelerini kullandı.

