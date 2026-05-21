Yeni araştırma: Çocuklukta tüketilen abur cubur beyni kalıcı olarak değiştirebilir

Bilim insanları, çocukluk döneminde sık tüketilen yağlı ve şekerli gıdaların, yıllar sonra bile beynin çalışma şeklini değiştirebileceğini ortaya koydu... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

İrlanda'daki Cork Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, çocukluk dönemindeki beslenme alışkanlıklarının yalnızca kilo değil, beynin iştah kontrol sistemi üzerinde de uzun süreli etkiler bırakabileceğini gösterdi. Araştırma sonuçları bilim dergisi Nature Communications’ta yayımlandı.Beyindeki iştah sistemi değişebiliyorAraştırmacılar, erken yaşta tüketilen yüksek kalorili ve düşük besin değerine sahip gıdaların, beynin iştahı yöneten bölgesi olan hipotalamusta kalıcı değişikliklere yol açabildiğini açıkladı.Çalışmada kullanılan deney modelinde, küçük yaşta yoğun şekilde şekerli ve yağlı gıda tüketen deneklerin, diyetleri düzelse ve kiloları normale dönse bile ilerleyen yaşlarda yeme davranışlarında değişikliklerin sürdüğü gözlemlendi.Araştırmanın ilk yazarı ve Cristina Cuesta-Martí, "Erken yaşta maruz kalınan beslenme alışkanlıkları, kilo üzerinden fark edilmeyen gizli ve uzun vadeli etkiler bırakabiliyor" dedi. Araştırmacılar, çocukların günümüzde yoğun şekilde işlenmiş gıdalara maruz kaldığını ve bunun erken yaşlardan itibaren yeme alışkanlıklarını şekillendirdiğini belirtti.Bağırsak bakterileri kritik rol oynayabilirAraştırmada ayrıca bazı yararlı bağırsak bakterileri ve prebiyotik liflerin bu uzun vadeli etkileri azaltabileceği belirtildi. Bilim insanları, özellikle bağırsak mikrobiyotasını destekleyen bazı bakterilerin yeme davranışlarını iyileştirebildiğini ve beynin beslenmeyle ilgili işleyişi üzerinde etkili olabileceğini açıkladı.Araştırmanın yürütücülerinden Harriet Schellekens, "Bağırsak mikrobiyotasını hedef almanın, sağlıksız çocukluk diyetinin uzun vadeli etkilerini azaltabileceğini gösterdik" ifadelerini kullandı.

