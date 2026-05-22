Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. kez kupanın sahibi oldu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
22:50 22.05.2026 (güncellendi: 23:11 22.05.2026)
