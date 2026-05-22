Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. kez kupanın sahibi oldu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Konyaspor, Corendon Airlines Antalya Stadı’nda karşı karşıya geldi.Bordo-mavililer, 17. dakikada Onuachu’nun golüyle öne geçti. Konyaspor, ikinci yarıda Muleka’nın golüyle eşitliği sağladı. Trabzonspor ise galibiyet golünü 79. dakikada Onuachu’nun penaltısından buldu.Karadeniz ekibi, Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. kez kupanın sahibi olmayı başardı.

