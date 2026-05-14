Fatih Tekke: Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi başardı

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, finale... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T08:59+0300

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, zor bir karşılaşma olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını ve skoru bulduklarını belirtti.Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Tekke, "Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma oldu. Oyun olarak bence çok kötüydük ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna biraz ağırlık ve inisiyatif katınca skor bulmamız çok değerliydi. Bu süreçte en önemlisi kupa finaline kalmak. Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken, sakat oyuncular var. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.Takımın sezon genelindeki durumuna değinen Tekke, "Trabzonspor, uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. 'Yapabilirizi' tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı. Bir senelik süreç bence kulüp, teknik adam ve ekip için öyle uzun bir süre değil. Çünkü maç maç herkes farklı şeyler oynamaya çalışıyor. Biz haftada iki taktik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işler biraz daha süre alıyor. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Oyundaki istikrarla ilgili soruyu yanıtlayan Tekke, Trabzonspor'un farklı oyun formasyonlarını uygulamaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

