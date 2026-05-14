Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/fatih-tekke-trabzonspor-uzun-yillardir-beklenilen-bir-seyi-basardi-1105721413.html
Fatih Tekke: Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi başardı
Fatih Tekke: Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi başardı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, finale... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T08:59+0300
2026-05-14T08:59+0300
spor
fatih tekke
trabzonspor
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105721560_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5981e255342ee9b94f15653da9f7796b.jpg
Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, zor bir karşılaşma olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını ve skoru bulduklarını belirtti.Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Tekke, "Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma oldu. Oyun olarak bence çok kötüydük ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna biraz ağırlık ve inisiyatif katınca skor bulmamız çok değerliydi. Bu süreçte en önemlisi kupa finaline kalmak. Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken, sakat oyuncular var. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.Takımın sezon genelindeki durumuna değinen Tekke, "Trabzonspor, uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. 'Yapabilirizi' tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı. Bir senelik süreç bence kulüp, teknik adam ve ekip için öyle uzun bir süre değil. Çünkü maç maç herkes farklı şeyler oynamaya çalışıyor. Biz haftada iki taktik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işler biraz daha süre alıyor. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Oyundaki istikrarla ilgili soruyu yanıtlayan Tekke, Trabzonspor'un farklı oyun formasyonlarını uygulamaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/italya-kupasi-finalinde-inter-lazioyu-2-0-yenerek-kupayi-kazandi-1105720407.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105721560_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a87f6644477fc9b7bb6b32005c1e9fb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih tekke, trabzonspor, ziraat türkiye kupası
fatih tekke, trabzonspor, ziraat türkiye kupası

Fatih Tekke: Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi başardı

08:59 14.05.2026
© AA / Ahmet Serdar EserTrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, finale çıktıkları için mutlu olduklarını ve kupayı almak istediklerini söyledi.
Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, zor bir karşılaşma olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını ve skoru bulduklarını belirtti.
Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Tekke, "Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma oldu. Oyun olarak bence çok kötüydük ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna biraz ağırlık ve inisiyatif katınca skor bulmamız çok değerliydi. Bu süreçte en önemlisi kupa finaline kalmak. Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken, sakat oyuncular var. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
© AA / Akın ÇeliktaşTrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Trabzonspor
© AA / Akın Çeliktaş
Takımın sezon genelindeki durumuna değinen Tekke, "Trabzonspor, uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. 'Yapabilirizi' tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı. Bir senelik süreç bence kulüp, teknik adam ve ekip için öyle uzun bir süre değil. Çünkü maç maç herkes farklı şeyler oynamaya çalışıyor. Biz haftada iki taktik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işler biraz daha süre alıyor. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
© AA / Ahmet Serdar EserTrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Trabzonspor
© AA / Ahmet Serdar Eser
Oyundaki istikrarla ilgili soruyu yanıtlayan Tekke, Trabzonspor'un farklı oyun formasyonlarını uygulamaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:
"Lig boyunca tüm oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı diye asla bölmem. Oyunda topa sahip olmak ve etkinlik meselesi de var. Topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini bozabiliyor. Rakibin bu konuda çok ciddi hazırlığı olabiliyor. Biz genelde bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bugünkü oyunda da bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Karşılamaya ve ikinci bölgede bekleyerek kalabalık savunup hızlı hücum yapıyorlar."
Inter, İtalya Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
SPOR
İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu 2-0 yenerek kupayı kazandı
07:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала