TAG Otoyolu'nda tır viyadükten düştü: 3 ölü, 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada, meyve yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
TAG Otoyolu üzerindeki Başpınar Viyadüğü’nde bir tır, aynı yönde seyreden bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak viyadükten aşağı düştü. Kazada meyve yüklü tırda bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan tır sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
