Muş'ta feci kaza: Kız kardeşleri trafik kazası ayırdı
Sputnik Türkiye
Muş'ta takla atan aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kız kardeşi yaralandı. 16.05.2026, Sputnik Türkiye
Muş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce takla attı sonra un fabrikasını duvarına çarptı. Kazada aracı kullanan T.N. hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kız kardeşi ise yaralandı. Takla attı duvara çarptıT.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, Muş-Bitlis kara yolunun Karaağaç Kavşağı'nda kontrolden çıkıp takla atarak un fabrikasının duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden N.N, R.N. ve H.N. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü T.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
