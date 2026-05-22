Ukrayna ordusunun LHC saldırısı: Okul enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı
Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısında yıkılan Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binasında devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bir... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun LHC saldırısı: Okul enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı
10:27 22.05.2026 (güncellendi: 10:48 22.05.2026)
Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısında yıkılan Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binasında devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında yıkılan Meslek Yüksek Okulu eğitim binası ve yurdunda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar üç kişi sağ olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Ayrıca üç kişinin daha bulunduğu yerin tespit edildiği aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altında 18 kadar yaralının olabileceğini kaydetti.
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmiştii.