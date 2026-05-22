Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna çocukları hedef aldı: Lugansk'ta öğrenci yurdu ve eğitim binası vuruldu!
Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir eğitim binası ve öğrenci yurduna İHA saldırısı düzenledi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T09:01+0300
2026-05-22T09:27+0300
rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı
09:01 22.05.2026 (güncellendi: 09:27 22.05.2026)
Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir eğitim binası ve öğrenci yurduna İHA saldırısı düzenledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, en az 35 çocuk yaralandı.
Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan çocukları çıkarmak için çalışmaları sürdürüyor.
Olayın Starobelsk kentinde meydana geldiğini belirten Paseçnik, sosyal medya paylaşımında şunu yazdı:
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri uyuyan, savunmasız çocukları hedef aldı. Düşman insansız hava araçları, Pedagoji Üniversitemizin Starobelsk Meslek Yüksekokulu'nun eğitim binasına ve öğrenci yurduna saldırdı. Saldırı sırasında içeride 14 ila 18 yaş arası 86 çocuk bulunuyordu. Otuz beş çocuk yaralandı."
Enkaz altından iki çocuğun çıkarıldığını kaydeden LHC Başkanı, arama çalışmalarının devam ettiğini belitti.
Starobelsk’te ayrıca idari binalar, dükkanlar ve müstakil evler hasar gördü. Bunlardan birinde bir kişi yaralandı.
