CHP'den YSK'ya 'mutlak butlan' itirazı

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararı sonrası harekete geçti. Dijital ortam üzerinden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK)... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:05+0300

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultaya ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. CHP'nin, itiraz işlemini dijital ortam üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi. Gözler, YSK'nın vereceği karara çevrildi.Mahkeme Kararında ‘Mutlak Butlan’ VurgusuAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararında, CHP’nin:ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.Kararın “Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe” bölümünde, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davanın “konusuz kalması” nedeniyle verdiği “karar verilmesine yer olmadığı” yönündeki hükmü hatırlatıldı.Kurultayların hukuken sakat olduğu değerlendirmesiDairenin gerekçeli kararında, kongre ve kurultayların “güç ilişkileriyle sakatlandığı” ve “kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul (hukuken sakat) olduğu” değerlendirmesine yer verildi.Kararda ayrıca, hukuken geçersiz kabul edilen bir kurultayın ardından gerçekleştirilen olağanüstü kongrelerin geçmişteki hukuki sakatlıkları ortadan kaldıramayacağı ifade edildi.Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği belirtildiMahkeme kararında, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiği belirtilerek, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların da geçersiz sayılması gerektiği kaydedildi.Kararda şu değerlendirme yer aldı:

