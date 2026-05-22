IEA Başkanı: İran krizi sürerken petrol piyasası ‘kırmızı bölgeye’ yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Talep dalgalanması, düşük rezervler ve Orta Doğu’dan kısıtlı ihracatın ağustos ayında küresel bir çıkmaza neden olacağı öngörülüyor. Ayrıntılar haberde...

2026-05-22T12:50+0300

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, perşembe günü Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'a yaptığı açıklamada, stokların azaldığını, Orta Doğu'dan yeni petrol gelmediğini ve talebin, özellikle seyahat sezonu nedeniyle arttığını belirtti. Birol, "Bu zor olabilir ve eğer bazı iyileşmeler görmezsek Temmuz-Ağustos aylarında kırmızı bölgeye girebiliriz" dedi."Jeopolitik durumun karanlık ve uzun gölgesinin enerji sektöründe bu kadar baskın olduğunu daha önce hiç görmediğini" ekleyen Birol, ayrıca İran'ın sınırsız depolama kapasitesine sahip olmadığını ve endüstrisinin zorluklarla karşılaşacağını söyledi.‘Günde 14 milyon varil eksik’Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) başkanı, petrol şokunu daha önceki üç petrol şokundan daha dramatik olarak değerlendirdiğini belirtti. Piyasada günde 14 milyon varil petrolün bu aksama nedeniyle eksik olduğunu söyledi.‘En az 1 yıl toparlanamaz’Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere petrol üretiminin en az bir yıl boyunca tamamen toparlanma olasılığının olmadığını belirten Birol, Irak gibi bütçelerini finanse etmek için petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olan bazı ülkelerin uzun yıllar boyunca petrol üretimine yeniden yatırım yapmasının imkansız olabileceğini söyledi.‘Ülkeler yeni seçeneklere yönelecek’Genel olarak, Orta Doğu'nun güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak itibarının zedelendiğini belirten Birol, ülkelerin güvenli kaynaklardan ve yenilenebilir enerjiden gelen tedarikler için daha yüksek fiyat ödeyeceklerini öngördü.Birol, dünyanın her yerindeki hükümetlerinin önümüzdeki yıllar için enerji stratejilerini tekrar gözden geçireceklerini ve yakıt ithalatı için ‘yeni seçeneklere’ yöneleceğini söyledi.

