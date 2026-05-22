Rubio İran'la müzakereler hakkında konuştu: 'Önümüzdeki günler kritik'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yürütülen müzakerelerde 'olumlu işaretler' gördüklerini ancak temkinli olunması gerektiğini söyledi. Rubio... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, görüşmelerde bazı “olumlu sinyaller” olduğunu ancak aşırı iyimser olunmaması gerektiğini vurguladı.
Iran ile diplomatik temasların sürdüğünü belirten Rubio, “Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz” dedi.
Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’daki siyasi yapının “parçalanmış” bir görünüm sergilediğini öne süren Rubio, bu koşullarda müzakerelerin yürütüldüğünü ifade etti.
ABD’nin temel hedefinin İran’la iyi bir anlaşma yapmak olduğunu belirten Rubio, Tahran’ın nükleer silah elde etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve ekledi:
İyi bir anlaşma her zaman Başkan’ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemiyorum ancak bir anlaşma için elimizden geleni yapacağız.