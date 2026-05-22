Hürmüz’de mola: Küresel petrol piyasası kış sınavını atlatabilecek mi?
Suudi ekonomist Prof. Muhammed Dalim el-Kahtani, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen enerji piyasanın şimdilik kontrollü seyrettiğini, asıl sınavın kış... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T19:06+0300
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel petrol stoklarındaki azalma ve yaz tatili döneminde talebin artması nedeniyle “küresel petrol piyasasının yakın zamanda kritik bir bölgeye girebileceği” uyarısında bulunmuştu.
Suudi Arabistan Kral Faysal Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası Yönetim Bölümü Profesörü Muhammed Dalim el-Kahtani, enerji piyasalarındaki son durumu ve olası senaryoları Sputnik’e değerlendirdi.
El-Kahtani, petrol fiyatlarında bir “düzeltme hareketi” gözlendiğini belirterek, şunları ifade etti.
Fiyatlar varil başına 109-110 dolardan 105 dolara geriledi. Ancak bu düşüş, kotasyonların hala yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Temel fiyatı 80 dolar kabul edersek, bugün her varilde yaklaşık 20 dolarlık ciddi bir ‘fazla ödeme’ söz konusu.
Resmi endekslerin, piyasadaki gerçek maliyet baskısını tam yansıtmadığını vurgulayan Suudi ekonomist, “Lojistik krizi, sigorta maliyetlerindeki artış ve güzergahların uzaması gibi unsurlar nedeniyle alıcılar için fiili petrol maliyeti varil başına 160-170 dolara kadar çıkabiliyor” dedi.
El-Kahtani, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerginliğe rağmen küresel piyasalarda bir panik havası oluşmadığına dikkat çekti:
Uluslararası enerji kuruluşları, tedarik zincirlerindeki olası aksaklıkların önüne hızlıca geçiyor. Bu hayati önem taşıyor; çünkü küresel enerji ihracatının yaklaşık yüzde 25’i Basra Körfezi üzerinden yapılıyor.
Bölge ülkelerinin riskleri başarılı şekilde yönettiğini ifade eden uzman, krizlerin aynı zamanda fırsata dönüştürüldüğünü vurguladı:
Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz’ü baypas eden boru hatlarını devreye aldı. Suudi Arabistan ise günlük 7 milyon varil kapasiteli ‘Doğu-Batı’ stratejik petrol boru hattını etkin biçimde kullanıyor. Riyad, yeni doğal gaz sahaları açarak ve yenilenebilir enerjiyi hızla geliştirerek enerji devi konumunu güçlendiriyor. Ülke, üretimini günlük 13 milyon varile kadar çıkarma kapasitesine sahip.
El-Kahtani, mevcut durumda piyasaların kontrol altında olduğunu belirterek şunları kaydetti:
İçinde bulunduğumuz yaz dönemi, piyasaya bir denge alanı sağlıyor. Ancak küresel sistem için asıl sınav, talebin geleneksel olarak arttığı kış aylarında yaşanacak. Uluslararası toplum, o döneme kadar mevcut jeopolitik krizlerin tamamen çözüme kavuşturulmasını umuyor.