Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel petrol stokları hızla tükeniyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarının beklenenden çok daha hızlı azaldığını açıkladı. Birol, enerji fiyatlarındaki... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
14:22 18.05.2026 (güncellendi: 14:23 18.05.2026)
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarının beklenenden çok daha hızlı azaldığını açıkladı. Birol, enerji fiyatlarındaki yükselişin gıda enflasyonunu da tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Paris’te düzenlenen G7 maliye bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada küresel petrol piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Birol, ticari petrol stoklarının “çok hızlı şekilde tükendiğini” söyledi. Sürecin birkaç hafta daha devam edebileceğini belirten Birol, stoklardaki düşüş hızına dikkat çekti.
IEA Başkanı ayrıca gübre ve dizel fiyatlarındaki artışın, seyahat ve ekim sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk geldiğini ifade etti.
Fatih Birol, “Bu durum gıda fiyatları üzerinde büyük etkiler yaratabilir ve yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte enflasyonu ciddi şekilde artırabilir” dedi.
Öte yandan Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure de birkaç ay önce stratejik petrol rezervlerinden piyasaya arz yapıldığını hatırlatarak, ihtiyaç halinde benzer adımların yeniden atılabileceğini söyledi.
