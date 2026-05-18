https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/uluslararasi-enerji-ajansi-kuresel-petrol-stoklari-hizla-tukeniyor-1105828350.html
Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel petrol stokları hızla tükeniyor
Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel petrol stokları hızla tükeniyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarının beklenenden çok daha hızlı azaldığını açıkladı. Birol, enerji fiyatlarındaki... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T14:22+0300
2026-05-18T14:22+0300
2026-05-18T14:23+0300
fatih birol
paris
uluslararası enerji ajansı (iea)
g7
enerji
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1048985031_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b98cf873fcf70c83066a70a78de9638f.jpg
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Paris’te düzenlenen G7 maliye bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada küresel petrol piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Birol, ticari petrol stoklarının “çok hızlı şekilde tükendiğini” söyledi. Sürecin birkaç hafta daha devam edebileceğini belirten Birol, stoklardaki düşüş hızına dikkat çekti.IEA Başkanı ayrıca gübre ve dizel fiyatlarındaki artışın, seyahat ve ekim sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk geldiğini ifade etti.Fatih Birol, “Bu durum gıda fiyatları üzerinde büyük etkiler yaratabilir ve yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte enflasyonu ciddi şekilde artırabilir” dedi.Öte yandan Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure de birkaç ay önce stratejik petrol rezervlerinden piyasaya arz yapıldığını hatırlatarak, ihtiyaç halinde benzer adımların yeniden atılabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/trumptan-flas-iran-aciklamasi-anlasma-icin-caresizler-ama-akilalmaz-belgeler-gonderiyorlar-1105825962.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1048985031_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_8a2a0f84354b698a4cdf3f736a18858e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih birol, paris, uluslararası enerji ajansı (iea), g7, enerji
fatih birol, paris, uluslararası enerji ajansı (iea), g7, enerji
Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel petrol stokları hızla tükeniyor
14:22 18.05.2026 (güncellendi: 14:23 18.05.2026)
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarının beklenenden çok daha hızlı azaldığını açıkladı. Birol, enerji fiyatlarındaki yükselişin gıda enflasyonunu da tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Paris’te düzenlenen G7 maliye bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada küresel petrol piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Birol, ticari petrol stoklarının “çok hızlı şekilde tükendiğini” söyledi. Sürecin birkaç hafta daha devam edebileceğini belirten Birol, stoklardaki düşüş hızına dikkat çekti.
IEA Başkanı ayrıca gübre ve dizel fiyatlarındaki artışın, seyahat ve ekim sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk geldiğini ifade etti.
Fatih Birol, “Bu durum gıda fiyatları üzerinde büyük etkiler yaratabilir ve yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte enflasyonu ciddi şekilde artırabilir” dedi.
Öte yandan Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure de birkaç ay önce stratejik petrol rezervlerinden piyasaya arz yapıldığını hatırlatarak, ihtiyaç halinde benzer adımların yeniden atılabileceğini söyledi.