Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:14+0300

Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürüyor.Sele kapıldılarAFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütülüyor.Kaza yapmış bir araç bulunduİki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.Arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor.Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.

