Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/hatayda-3-kisinin-oldugu-saganakta-sele-kapilarak-kaybolan-2-genc-araniyor-1105947844.html
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Sputnik Türkiye
Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T11:14+0300
2026-05-22T11:15+0300
türki̇ye
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
sel
afad
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105946593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3294b93db0dbe9f929510662ca636a5.jpg
Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürüyor.Sele kapıldılarAFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütülüyor.Kaza yapmış bir araç bulunduİki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.Arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor.Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/hatayda-saganak-yagis-bilancosu-metrekareye-157-kilogram-yagmur-dustu-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-1105924855.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105946593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26330ec833624911e128ac980ed728ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, hatay büyükşehir belediyesi, sel, afad, kayıp
hatay, hatay büyükşehir belediyesi, sel, afad, kayıp

Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

11:14 22.05.2026 (güncellendi: 11:15 22.05.2026)
© Ali KüçükHatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Ali Küçük
Abone ol
Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor.
Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürüyor.
© Ali KüçükHatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
© Ali Küçük

Sele kapıldılar

AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütülüyor.
© Ali KüçükHatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
© Ali Küçük

Kaza yapmış bir araç bulundu

İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
Arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor.
© Ali KüçükHatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
© Ali Küçük
Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.
Hatay'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
TÜRKİYE
Hatay'da sağanak yağış bilançosu: Metrekareye 157 kilogram yağmur düştü, bazı ilçelerde okullar tatil
Dün, 15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала