Hatay'da sağanak yağış bilançosu: Metrekareye 157 kilogram yağmur düştü, bazı ilçelerde okullar tatil

Hatay'da dünden itibaren süregelen sağanak sele ve heyelana dönüştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yapan vali Masatlı, "İlimize... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T15:10+0300

Hatay'da sağanak yağış sel oluşturdu, yollar çöktü evler yıkıldı.5 okulda eğitime ara2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı sağanak nedeniyle Samandağ ilçesindeki tüm okullarda, Antakya ilçesinde ise 5 okulda eğitime bugün ara verildi.Vali Mustafa Masatlı'dan açıklamaVali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın açıklamada, dün 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını söyledi.Yağış öncesinde "sarı kod" alarmıyla Valilik koordinasyonuyla ilgili kurumların toplandığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandıMasatlı, sağanak nedeniyle merkez Antakya ilçesinde çöken evdeki 15 yaşında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.Defne ilçesinde ise bir sürücünün vefat ettiğini hatırlatan Masatlı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.123 hayvan telefSağanak nedeniyle Samandağ, Defne, Antakya, Kumlu ve Altınöz ilçelerinde de tarımsal hasarların söz konusu olduğunu kaydeden Masatlı, şöyle devam etti:Vali Masatlı, ekiplerin şu an itibarıyla tarım arazilerinin tamamında çalışmalara devam ettiğini belirtti.'Tüm kurumlarımızla sahadayız'Ekip olarak, sorun yaşanan alanlar başta olmak üzere tüm sahada çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Masatlı, "Barınmayla ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımıza başta Kredi Yurtlar Kurumumuz olmak üzere diğer barınma alanlarına alıyoruz. Onun yanında iaşeyle ilgili gerek AFAD'ımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız, sahada vatandaşlarımızın iaşe hizmetlerini şu an itibarıyla görüyorlar, tüm kurumlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da 5 okulda eğitime ara verildiMasatlı, yağışlarda en fazla hasar alan Samandağ ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildiğini dile getirdi.Antakya ilçesinde de 5 okulda eğitime 1 günlük ara verildiğini ifade eden Masatlı, "Hepimiz, tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, görevlilerimiz sahada, vatandaşlarımızın hizmetinde, inşallah en kısa sürede sahadaki tüm olumsuzlukları gidererek, şehrimizi normalleştirip, bayrama da o manada hazırlamış olacağız." diye konuştu.Meteorolojinin, ilerleyen saatlerde yağışların şiddetini azaltacağı ancak zaman zaman sağanak şeklinde olacağı şeklinde öngörüsünün olduğunu belirten Masatlı, bütün şartları göz önünde tutarak tedbiri elden bırakmayacaklarını kaydetti.

