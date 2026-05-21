İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kurban Bayramı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve...
Kurban Bayramı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

14:50 21.05.2026 (güncellendi: 14:59 21.05.2026)
© AA / Cemaleddin Turanİstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yollar boş kaldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulama başladı.
Karar kapsamında milyonlarca vatandaş, belirlenen tarihler arasında bazı kara yolu ve raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Köprü ve Otoyollar 30 Mayıs’a kadar ücretsiz

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu.
Ayrıca:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edildi.
Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet verilecek

Bayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.
