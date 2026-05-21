https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kurban-bayrami-duzenlemesi-resmi-gazetede-kopru-otoyol-ve-toplu-ulasim-ucretsiz-oldu-1105925797.html

Kurban Bayramı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Kurban Bayramı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:50+0300

2026-05-21T14:50+0300

2026-05-21T14:59+0300

türki̇ye

köprü

otoyol

fatih

çarşamba

başkentray

i̇zban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082477697_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d0d001b2acdb5c18938fa2901ba0d0e2.jpg

Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulama başladı.Karar kapsamında milyonlarca vatandaş, belirlenen tarihler arasında bazı kara yolu ve raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.Köprü ve Otoyollar 30 Mayıs’a kadar ücretsiz26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu.Ayrıca:Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.Toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet verilecekBayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek.27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/tokatta-taskin-alarmi-4-binden-fazla-hane-tahliye-edildi-1105922422.html

türki̇ye

fatih

çarşamba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köprü, otoyol, fatih, çarşamba , başkentray, i̇zban