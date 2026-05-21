Kurban Bayramı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:59+0300
Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulama başladı.Karar kapsamında milyonlarca vatandaş, belirlenen tarihler arasında bazı kara yolu ve raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.Köprü ve Otoyollar 30 Mayıs’a kadar ücretsiz26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu.Ayrıca:Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.Toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet verilecekBayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek.27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.
14:50 21.05.2026 (güncellendi: 14:59 21.05.2026)
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulama başladı.
Karar kapsamında milyonlarca vatandaş, belirlenen tarihler arasında bazı kara yolu ve raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Köprü ve Otoyollar 30 Mayıs’a kadar ücretsiz
26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edildi.
Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.
Toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet verilecek
Bayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.