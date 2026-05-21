İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Tokat’ta taşkın alarmı: 4 binden fazla hane tahliye edildi
Tokat'ta etkili olan yoğun yağışlar sonrası taşkın riski nedeniyle alarm verildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini açıkladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
13:50 21.05.2026
© AA / Ekber TürkoğluTokat
Tokat - Sputnik Türkiye, 21.05.2026
© AA / Ekber Türkoğlu
Tokat’ta etkili olan yoğun yağışlar sonrası taşkın riski nedeniyle alarm verildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini, yaklaşık 15 bin vatandaşın güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluğa ulaşması sonrası bölgede önlemler artırıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Tokat’ta taşkın riskine karşı kapsamlı önlemler alındı.
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Pehlivan, taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin boşaltıldığını, yaklaşık 15 bin vatandaşın güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

Almus Barajı Yüzde 100 doluluğa ulaştı

Tokat’taki kritik sürecin en önemli nedenlerinden biri ise Almus Barajı oldu.
Yoğun yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajın dolusavaktan su bırakmaya başladığı belirtildi.
Özellikle Turhal ilçesi ve merkeze yakın bölgelerde tahkimat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇEDAŞ Köprüsü ve riskli yapılar yıkıldı

AFAD Başkanı Pehlivan, taşkın riskini azaltmak amacıyla Tokat’ta bazı kritik noktalarda kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu kapsamda:
ÇEDAŞ Köprüsü’nün kontrollü şekilde yıkıldığı,
Yeni sanayi sitesinde risk oluşturabilecek bir köprünün de kaldırıldığı belirtildi.
Pehlivan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Tokat özelinde de bu anlamda bir yandan müdahaleyle ilgili sahada çalışılırken bir yandan da ÇEDAŞ Köprüsü'nde olduğu gibi Sayın Valimizin koordinasyonunda kontrollü yıkımı DSİ'nin bilimsel değerlendirmeleri açısından gerçekleştirildi.”

Vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi

Tahliye edilen vatandaşların bir kısmının kamu misafirhanelerinde ağırlandığı açıklandı.
AFAD Başkanı Pehlivan, yaklaşık bin kişinin kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini, diğer vatandaşların ise akraba ve yakınlarının yanına yerleştirildiğini ifade etti.
Pehlivan, vatandaşların sürece destek verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, anlayış gösterdiler. Risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimizle işbirliği yaptılar.”

Esnaf da önlemlere destek verdi

Kentte taşkın riskine karşı esnafın da tedbir çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Bazı iş yerlerinin boşaltıldığı, dükkan önlerinde tahkimat oluşturulduğu kaydedildi.
Yetkililer, su seviyesinin normale dönmesinin ardından hem vatandaşların hem de esnafın yeniden günlük yaşama döneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci takip ediyor

AFAD Başkanı Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Türkiye genelindeki diğer afet bölgelerinin de takip edildiğini söyleyen Pehlivan, Hatay’da yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.
