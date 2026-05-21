Tokat’ta taşkın alarmı: 4 binden fazla hane tahliye edildi

Tokat’ta etkili olan yoğun yağışlar sonrası taşkın riski nedeniyle alarm verildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde 4 binin üzerinde hanenin... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T13:50+0300

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Tokat’ta taşkın riskine karşı kapsamlı önlemler alındı.AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat AFAD Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Pehlivan, taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin boşaltıldığını, yaklaşık 15 bin vatandaşın güvenli bölgelere alındığını açıkladı.Almus Barajı Yüzde 100 doluluğa ulaştıTokat’taki kritik sürecin en önemli nedenlerinden biri ise Almus Barajı oldu.Yoğun yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajın dolusavaktan su bırakmaya başladığı belirtildi.Özellikle Turhal ilçesi ve merkeze yakın bölgelerde tahkimat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.ÇEDAŞ Köprüsü ve riskli yapılar yıkıldıAFAD Başkanı Pehlivan, taşkın riskini azaltmak amacıyla Tokat’ta bazı kritik noktalarda kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.Bu kapsamda:Pehlivan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Tokat özelinde de bu anlamda bir yandan müdahaleyle ilgili sahada çalışılırken bir yandan da ÇEDAŞ Köprüsü'nde olduğu gibi Sayın Valimizin koordinasyonunda kontrollü yıkımı DSİ'nin bilimsel değerlendirmeleri açısından gerçekleştirildi.”Vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildiTahliye edilen vatandaşların bir kısmının kamu misafirhanelerinde ağırlandığı açıklandı.AFAD Başkanı Pehlivan, yaklaşık bin kişinin kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini, diğer vatandaşların ise akraba ve yakınlarının yanına yerleştirildiğini ifade etti.Pehlivan, vatandaşların sürece destek verdiğini belirterek şunları söyledi:“Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, anlayış gösterdiler. Risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimizle işbirliği yaptılar.”Esnaf da önlemlere destek verdiKentte taşkın riskine karşı esnafın da tedbir çalışmalarına katıldığı bildirildi.Bazı iş yerlerinin boşaltıldığı, dükkan önlerinde tahkimat oluşturulduğu kaydedildi.Yetkililer, su seviyesinin normale dönmesinin ardından hem vatandaşların hem de esnafın yeniden günlük yaşama döneceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci takip ediyorAFAD Başkanı Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Türkiye genelindeki diğer afet bölgelerinin de takip edildiğini söyleyen Pehlivan, Hatay’da yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

