Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/cristiano-ronaldo-yildizlasti-al-nassr-sampiyon-oldu-1105938324.html
Cristiano Ronaldo yıldızlaştı: Al Nassr, şampiyon oldu
Cristiano Ronaldo yıldızlaştı: Al Nassr, şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığı maçta Al Nassr, Damac’ı 4-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Ligi şampiyonu oldu. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T23:10+0300
2026-05-21T23:10+0300
spor
cristiano ronaldo
al nassr
suudi arabistan ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096409065_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a1ac30b09467be781372b2c368f48cda.jpg
Suudi Arabistan ekibine Ocak 2023’te transfer olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Kulüp tarihinin 11. lig kupasını kazanan Al Nassr, sezonu rakibi Al Hilal’in iki puan önünde tamamladı.4-1 sona eren Damac karşılaşmasında eski Liverpoollu yıldız Sadio Mane de gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo attığı iki golle galibiyetin başrolü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ronaldo-1000-gole-ulasmadan-emekli-olmayacagim-1102335790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096409065_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7111e6693d2f1d84c75c15ac7b86ec1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cristiano ronaldo, al nassr, suudi arabistan ligi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
cristiano ronaldo, al nassr, suudi arabistan ligi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı

Cristiano Ronaldo yıldızlaştı: Al Nassr, şampiyon oldu

23:10 21.05.2026
© AARonaldo
Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
© AA
Abone ol
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığı maçta Al Nassr, Damac’ı 4-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Ligi şampiyonu oldu.
Suudi Arabistan ekibine Ocak 2023’te transfer olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk lig şampiyonluğunu elde etti.
Kulüp tarihinin 11. lig kupasını kazanan Al Nassr, sezonu rakibi Al Hilal’in iki puan önünde tamamladı.
4-1 sona eren Damac karşılaşmasında eski Liverpoollu yıldız Sadio Mane de gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo attığı iki golle galibiyetin başrolü oldu.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
SPOR
Ronaldo: 1000 gole ulaşmadan emekli olmayacağım
29 Aralık 2025, 16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала