Cristiano Ronaldo yıldızlaştı: Al Nassr, şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Al Nassr, Damac'ı 4-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Ligi şampiyonu oldu. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ekibine Ocak 2023’te transfer olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Kulüp tarihinin 11. lig kupasını kazanan Al Nassr, sezonu rakibi Al Hilal’in iki puan önünde tamamladı.4-1 sona eren Damac karşılaşmasında eski Liverpoollu yıldız Sadio Mane de gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo attığı iki golle galibiyetin başrolü oldu.
