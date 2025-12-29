https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ronaldo-1000-gole-ulasmadan-emekli-olmayacagim-1102335790.html
Ronaldo: 1000 gole ulaşmadan emekli olmayacağım
Dubai’de düzenlenen Globe Soccer Awards töreninde 'Ortadoğu’nun En İyi Oyuncusu' seçilen Cristiano Ronaldo, ödül sonrası yaptığı açıklamada futbola olan bağlılığının sürdüğünü söyledi. Tecrübeli yıldız, “Oynamaya devam etmek zor ama motivasyonum hala çok yüksek” ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun , “Nerede oynadığım önemli değil. Avrupa’da ya da Ortadoğu’da… Futbol oynamaktan hala büyük keyif alıyorum” dediği aktarıldı.Hedef bin golAl-Nassr formasıyla son maçında iki gol atan Ronaldo’nun kariyerindeki toplam gol sayısı 956’ya yükseldi. 40 yaşındaki yıldızın önünde hala 'bir ya da iki yıl' daha oynama planı olduğu belirtildi.“Ne istediğimi herkes biliyor. Kupalar kazanmak ve o sayıya, yani 1000 gole ulaşmak istiyorum, bu sayıya ulaşmadan emekli olmayacağım” diyen Ronaldo’nun, sakatlık yaşamadığı sürece bu hedefe ulaşacağına inandığı aktarıldı.
Cristiano Ronaldo, kariyerinde bin gole ulaşma hedefinden vazgeçmediğini ve bu rakama ulaşmadan emekli olmayacağını söyledi. 40 yaşındaki yıldız, futbola olan tutkusunun hala ilk günkü gibi olduğunu vurguladı.
Dubai’de düzenlenen Globe Soccer Awards töreninde 'Ortadoğu’nun En İyi Oyuncusu' seçilen Cristiano Ronaldo, ödül sonrası yaptığı açıklamada futbola olan bağlılığının sürdüğünü söyledi. Tecrübeli yıldız, “Oynamaya devam etmek zor ama motivasyonum hala çok yüksek” ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun , “Nerede oynadığım önemli değil. Avrupa’da ya da Ortadoğu’da… Futbol oynamaktan hala büyük keyif alıyorum” dediği aktarıldı.
Al-Nassr formasıyla son maçında iki gol atan Ronaldo’nun kariyerindeki toplam gol sayısı 956’ya yükseldi. 40 yaşındaki yıldızın önünde hala 'bir ya da iki yıl' daha oynama planı olduğu belirtildi.
“Ne istediğimi herkes biliyor. Kupalar kazanmak ve o sayıya, yani 1000 gole ulaşmak istiyorum, bu sayıya ulaşmadan emekli olmayacağım” diyen Ronaldo’nun, sakatlık yaşamadığı sürece bu hedefe ulaşacağına inandığı aktarıldı.