Avustralya harekete geçti: Son on yılların en büyük difteri salgını
Avustralya'da bu yıl 220'den fazla difteri vakası kaydedilirken, hükümetin 'son on yılların en büyük salgınıyla' mücadele kapsamında harekete geçtiği...
ABC News'ün haberine göre, Avustralya'da bu yıl 220'den fazla difteri vakası kaydedildi.Hastalığı taşıyan kişilerin büyük bölümünün Kuzey Bölgesi eyaletinde yoğunlaşırken, Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerinde de vakalar görüldü.Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, vaka sayılarının 'endişe verici' olduğunu belirterek, "Ulusal düzeyde yaklaşık 35 yıldır veri kaydediyoruz ve bu çok büyük farkla şimdiye kadar görülen en büyük difteri salgını" ifadesini kullandı.Butler, yeni vakaların büyük çoğunluğunun daha ağır seyreden bir tür olan solunum yolu difterisi olduğunu kaydederek, vakaların yaklaşık yüzde 25'inin hastaneye yatırıldığını ve bu durumun sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.Difteri aşısı dahil rutin çocukluk aşılamalarının 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret eden Butler, hükümetin özellikle aşılama oranlarını artırmaya yönelik bir destek paketi üzerinde çalıştığını vurguladı.Yetkililer, Kuzey Bölgesi'nde bildirilen hastalıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir ölümle ilgili soruşturmanın sonucunu beklediklerini, söz konusu vakanın yaklaşık 10 yıl sonra difteriye bağlı ilk ölüm olabileceğini bildirdi.'Kuşpalazı' olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.Kuşpalazı nedir?Kuşpalazı diğer adıyla Difteri, genellikle boğaz ve solunum yollarını etkileyen ciddi bir bakteriyel enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Hastalık; yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve nefes almada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. İlerleyen vakalarda kalp, sinir sistemi ve böbreklerde ağır hasara yol açabilen difteri, tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. Uzmanlar, hastalığa karşı en etkili korunma yönteminin düzenli aşılama olduğunu belirtiyor.
