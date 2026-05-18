https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/ebola-salgini-ugandaya-sicradi-almanyadan-seyahat-uyarisi-1105830901.html

Ebola salgını sınır ötesine sıçradı, 'geç tespit' endişesi, Almanya’dan seyahat uyarısı

Ebola salgını sınır ötesine sıçradı, 'geç tespit' endişesi, Almanya’dan seyahat uyarısı

Sputnik Türkiye

Kongo’da Ebola salgını nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından Uganda'nın başkenti Kampala'da da iki vakanın doğrulanmasıyla salgının sınır ötesi yayılma riski arttı. Detaylar haberde...

2026-05-18T16:04+0300

2026-05-18T16:04+0300

2026-05-18T16:05+0300

sağlik

ebola

salgın

demokratik kongo cumhuriyeti

uganda

almanya

haberler

tedros adhanom ghebreyesus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101326/92/1013269286_0:0:2664:1498_1920x0_80_0_0_f1c3aadf6f9a49a3711c43587f1f5adf.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Mayıs itibarıyla salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açtığını, laboratuvarca doğrulanmış 8 vaka ve 246 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da da bir vaka tespit edildi.Salgın, Bundibugyo virüsünden kaynaklanıyor ve bu tür için onaylanmış özel tedavi veya aşı bulunmuyor.DSÖ, Kinşasa'daki stoklarını boşaltırken Kenya'daki depodan ek malzeme sevkıyatı hazırlıyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) gibi örgütler de sahada ekiplerle müdahale ediyor.Geç tespit edilmesi endişelendirdiSalgının geç tespit edilmesi ve hızlı yayılması uzmanları endişelendirdi. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şüpheli vakaların 5 Mayıs'ta bildirildiğini, ilk örneklerin negatif çıkması nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı. Ituri'de maden kenti Mongbwalu'da Nisan ortasında bir cenaze töreni sonrası vakalar arttı.Güvenlik ve fon sorunları engelleyiciBölgedeki silahlı çatışmalar müdahaleyi zorlaştırıyor. 2018-2020'deki önceki salgında 2 bin 300 kişi ölmüştü. IRC yetkilisi Lievin Bangali, uluslararası fonların azalmasının hastalık tespit ağlarını zayıflattığını vurguladı. Uganda, salgının yayılması nedeniyle haziran ayındaki ‘Şehitler Günü’ kutlamalarını erteledi. Batı Uganda'dan Kongo'daki cenazeye katılan bazı kişiler gözlem altında, semptom gösterenler Fort Portal'a alındı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu önlemden dolayı Uganda’ya teşekkür etti.DSÖ Direktörü: Hantavirüs ve Ebola raporlarını bugün sunacağımİsviçre'nin Cenevre kentinde DSÖ'nün en üst karar organı 79. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) toplandı. Açılışta konuşan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki Ebola salgını ve Uganda'ya sıçramasını gündeme getirdi. "Hem hantavirüs hem de Ebola salgınları hakkında detaylı teknik raporu bugün üye ülkelere sunacağım" dedi.Tedros, çatışmalar, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve yardım kesintilerinin küresel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, DSÖ'nün de fon kesintilerinden etkilendiğini kaydetti. Örgütün bilim, acil durum ve finans alanlarında reformlara gittiğini, daha yalın ve etkili bir yapıya kavuştuğunu söyledi. "Değişim anı geldi çattı. Egemenlik, dayanışma ve eşitliğe giden yola girme fırsatı doğdu" ifadelerini kullandı.Almanya, seyahat uyarılarını güncellediAlmanya Dışişleri Bakanlığı, devam eden Ebola salgını nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda için seyahat uyarılarını güncellediğini açıkladı.Bakanlık, etkilenen bölgelerdeki salgın hakkında güncel bilgiler sağladı ve Alman vatandaşlarına ELEFAND kriz önleme listesine kayıt olmalarını tavsiye etti.Nijerya olası Ebola salgınına karşı önlemleri artırdıNijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgını nedeniyle ülkede teyit edilmiş vaka bulunmamasına rağmen gözetim ve hazırlık çalışmalarının artırıldığını bildirdi.NCDC Genel Direktörü Jide Idris, vatandaşlara sakin olmaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumları sağlık kuruluşlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/endonezyada-hantavirus-alarmi-jakartada-yeni-vakalar-tespit-edildi-havalimanlarinda-onlemler-1105820594.html

demokratik kongo cumhuriyeti

uganda

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebola, salgın, demokratik kongo cumhuriyeti, uganda, almanya, haberler, tedros adhanom ghebreyesus