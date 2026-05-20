Ürdünlü uzman: Uluslararası sistem savaşlar karşısında aciz, tek umut Rusya-Çin ittifakında

Ürdünlü uluslararası ilişkiler araştırmacısı Basim Tleylan, Batı yaptırımlarının Rusya-Çin stratejik ilişkilerini daha da güçlendirdiğini belirtti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T19:12+0300

Ürdünlü uluslararası ilişkiler araştırmacısı Basim Tleylan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, mevcut uluslararası sistemin savaşları önlemede ve "orman kanunları"nın hüküm sürmesini engellemede aciz kaldığını, bu nedenle Moskova-Pekin ittifakının adil ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeni için "tek umut" olduğunu vurguladı.Tleylan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya-Çin stratejik ilişkilerinin daha da güçlendiğini, askeri iş birliği ve ekonomik alışverişi kapsayacak şekilde genişlediğini ve Rusya’nın Çin için en büyük enerji tedarikçisi haline geldiğini söyledi.Uzman, Putin’in Çin’de “sıcak bir şekilde karşılanmasının”, Moskova ve Pekin arasındaki dostluğun, iyi niyetin ve stratejik ortaklığın boyutunu yansıttığını belirtti.Tleylan, iki liderin uluslararası ve küresel sistemin niteliğine ilişkin görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ve bilgelik ile etkin yönetişimle karakterize edilen çok kutuplu bir dünya için ortak bir arayış içinde olduklarını vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak önemli bir uluslararası etkiye, diplomatik güce ve karar alma yetkisine sahip olduklarını belirtti.Uzman, Putin'in Çin ziyaretinin, önceden planlanmış olması ve Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle, ABD Başkanının ziyaretine bir yanıt olarak görülemeyeceğini belirtti. Tleylan, sözlerini şöyle tamamladı:

