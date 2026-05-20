Ürdünlü uzman: Uluslararası sistem savaşlar karşısında aciz, tek umut Rusya-Çin ittifakında
Ürdünlü uluslararası ilişkiler araştırmacısı Basim Tleylan, Batı yaptırımlarının Rusya-Çin stratejik ilişkilerini daha da güçlendirdiğini belirtti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Ürdünlü uluslararası ilişkiler araştırmacısı Basim Tleylan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, mevcut uluslararası sistemin savaşları önlemede ve "orman kanunları"nın hüküm sürmesini engellemede aciz kaldığını, bu nedenle Moskova-Pekin ittifakının adil ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeni için "tek umut" olduğunu vurguladı.
Tleylan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya-Çin stratejik ilişkilerinin daha da güçlendiğini, askeri iş birliği ve ekonomik alışverişi kapsayacak şekilde genişlediğini ve Rusya’nın Çin için en büyük enerji tedarikçisi haline geldiğini söyledi.
Uzman, Putin’in Çin’de “sıcak bir şekilde karşılanmasının”, Moskova ve Pekin arasındaki dostluğun, iyi niyetin ve stratejik ortaklığın boyutunu yansıttığını belirtti.
Tleylan, iki liderin uluslararası ve küresel sistemin niteliğine ilişkin görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ve bilgelik ile etkin yönetişimle karakterize edilen çok kutuplu bir dünya için ortak bir arayış içinde olduklarını vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak önemli bir uluslararası etkiye, diplomatik güce ve karar alma yetkisine sahip olduklarını belirtti.
Büyüyen Rusya-Çin stratejik ortaklığı, diğer uluslararası güçlerin artan etkisiyle birleştiğinde, nihayetinde çok kutuplu bir dünya düzeninin sağlamlaşmasına yol açacaktır.
İki liderin yeni dünya düzenine ilişkin söylemleri, Çin Devlet Başkanı’nın (küresel süreçlerin) yönetişimine dair ifadeleri ve Rusya Devlet Başkanı’nın bu yeni dünyanın barışa, güvenliğe, büyük ilerlemeye ve adaletin tesisine yol açtığına dair teyidi, hepsi şunu gösteriyor: Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere mevcut uluslararası sistem, artık savaşları ve orman kanunlarının hüküm sürmesini önleme kapasitesine sahip değil. Her iki lider de, daha geniş katılımı sağlayan ve bir devletin diğeri üzerinde hakimiyet kurmasını engelleyen farklı tüzüklere ve mekanizmalara dayalı yeni bir dünya düzeni kurma gerekliliğinden bahsediyor.
Uzman, Putin'in Çin ziyaretinin, önceden planlanmış olması ve Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle, ABD Başkanının ziyaretine bir yanıt olarak görülemeyeceğini belirtti.
Ayrıca, müzakere edilen kilit konular arasında, Çin'e yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tedarik edecek olan büyük ölçekli 'Sibirya'nın Gücü-2' doğalgaz boru hattı projesi ve buna dair sorunların çözümü ile fiyatlandırma mekanizmaları da bulunuyor.
Tleylan, sözlerini şöyle tamamladı:
Çin'in Rusya ile enerji alanındaki ilişkileri, iki ülke arasındaki yüksek güven seviyesini ve Çin Devlet Başkanı’nın Rus lidere olan itimadını yansıtıyor. ABD, bu stratejik ilişkileri zayıflatmaya çalışıyor ancak Putin'in Çin ziyareti, iki ülke arasındaki ortaklığın en üst düzeyde kaldığını teyit ediyor.