Mısırlı uzman: Rusya-Çin zirvesi, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin temellerini atıyor
Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü Muhammed Mehran, Rusya-Çin zirvesinin "çok kutuplu bir dünyaya doğru tarihi bir dönemeç" olduğunu belirtti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Mısırlı Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü, Amerikan ve Avrupa Uluslararası Hukuk Dernekleri üyesi Dr. Muhammed Mehran, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Moskova ve Pekin'in ortak açıklamasının tek kutuplu sistemin hakimiyetini sona erdirecek yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın BRICS ve ŞİÖ gibi alternatif yapıları güçlendirdiğini ve ABD'nin tek taraflı politikalarına meydan okuduğunu söyledi.
18:15 20.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinRusya-Çin bayrakları
Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü Muhammed Mehran, Rusya-Çin zirvesinin "çok kutuplu bir dünyaya doğru tarihi bir dönemeç" olduğunu belirtti.
Mısırlı Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü, Amerikan ve Avrupa Uluslararası Hukuk Dernekleri üyesi Dr. Muhammed Mehran, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Moskova ve Pekin'in ortak açıklamasının tek kutuplu sistemin hakimiyetini sona erdirecek yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın BRICS ve ŞİÖ gibi alternatif yapıları güçlendirdiğini ve ABD'nin tek taraflı politikalarına meydan okuduğunu söyledi.
Moskova ve Pekin’in çok kutuplu bir dünya inşa etme konusundaki ortak açıklaması, uluslararası ilişkilerde tek kutuplu sistemin hakimiyetine son verecek yeni bir aşamanın başladığına işaret ediyor.
Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası denge ve devletlerin egemenliğine saygı gerekliliğine ilişkin açıklamaları, BM Şartı’nın ilkeleriyle, özellikle de devletlerin eşitliği ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili hükümleriyle tamamen uyumludur.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daha adil bir küresel yönetişim sistemi kurulması çağrısı, tek kutuplu dünyanın açık bir şekilde reddedilmesini yansıtıyor ve her devlete dış müdahale olmaksızın kendi siyasi ve ekonomik sistemini belirleme hakkını garanti eden uluslararası hukuk normlarına tekabül ediyor.
Rusya ile Çin arasında imzalanan 20 ortak belge, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendiriyor. İki ülke arasındaki ticaret ve enerji iş birliğinde kaydedilen önemli artış, yeni bir dünya düzeni için sağlam bir temel oluşturuyor.
ABD’nin hakim olduğu mevcut uluslararası sistemin tek taraflı yaptırımlar ve uluslararası kurumları devre dışı bırakma uygulamaları nedeniyle “devletlerin egemen eşitliği ilkesiyle çeliştiğini” vurgulayan Mehran, buna karşılık çok kutuplu bir dünyanın uluslararası ilişkilerde dengeyi yeniden tesis etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Uzman ayrıca, “Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi, Pekin’in dış politikasında dengeyi koruma ve tek bir güç merkezinin yanında yer almama arzusunu gösteriyor” diye ekledi.
Mehran, zirvenin Batılı kurumlara paralel olarak alternatif ekonomik ve mali mekanizmalar yaratmayı amaçlayan BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yapılara yeni bir ivme kazandırdığını kaydetti.
Uzman, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
Rus-Çin ortaklığı, egemenliğe saygı, eşit haklara dayalı iş birliği ve gelişmekte olan ülkelerin dış baskı olmaksızın bağımsız politikalar yürütme fırsatlarının genişletilmesine dayanan yeni bir uluslararası ilişkiler çağını başlatıyor.
