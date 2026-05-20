Mısırlı uzman: Rusya-Çin zirvesi, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin temellerini atıyor

Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü Muhammed Mehran, Rusya-Çin zirvesinin "çok kutuplu bir dünyaya doğru tarihi bir dönemeç" olduğunu belirtti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T18:15+0300

Mısırlı Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü, Amerikan ve Avrupa Uluslararası Hukuk Dernekleri üyesi Dr. Muhammed Mehran, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Moskova ve Pekin'in ortak açıklamasının tek kutuplu sistemin hakimiyetini sona erdirecek yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın BRICS ve ŞİÖ gibi alternatif yapıları güçlendirdiğini ve ABD'nin tek taraflı politikalarına meydan okuduğunu söyledi.ABD’nin hakim olduğu mevcut uluslararası sistemin tek taraflı yaptırımlar ve uluslararası kurumları devre dışı bırakma uygulamaları nedeniyle “devletlerin egemen eşitliği ilkesiyle çeliştiğini” vurgulayan Mehran, buna karşılık çok kutuplu bir dünyanın uluslararası ilişkilerde dengeyi yeniden tesis etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.Uzman ayrıca, “Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi, Pekin’in dış politikasında dengeyi koruma ve tek bir güç merkezinin yanında yer almama arzusunu gösteriyor” diye ekledi.Mehran, zirvenin Batılı kurumlara paralel olarak alternatif ekonomik ve mali mekanizmalar yaratmayı amaçlayan BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yapılara yeni bir ivme kazandırdığını kaydetti.Uzman, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

