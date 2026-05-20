Türkiye
SON DAKİKA | Çin'de kritik görüşme: Putin ve Şi kapalı kapılar ardında 40'tan fazla anlaşma için masada
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/uefa-avrupa-ligi-finali-tedbirleri-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapandi-1105869363.html
UEFA Avrupa Ligi finali tedbirleri: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
UEFA Avrupa Ligi finali tedbirleri: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü, alternatif güzergahlar açıkladı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T06:45+0300
2026-05-20T06:45+0300
türki̇ye
uefa avrupa ligi
i̇stanbul
uefa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970361_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_2df21285afd6a5397cca14e6c21e23c6.jpg
İstanbul’da bu akşam Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali mücadelesi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Karşılaşmanın saat 22.00’de başlayacağı belirtilirken, sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, sabah saat 07.00’den müsabakanın bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç geçişine kapalı olacak.Yetkililer, bölgede yoğunluk yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.Alternatif güzergahlar açıklandıTrafiğe kapatılan yollar nedeniyle sürücüler, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi güzergahlarını alternatif yol olarak kullanabilecek.Yetkililer, karşılaşma öncesi ve sonrasında bölgede yoğun trafik oluşabileceği uyarısında bulunarak toplu taşımanın tercih edilmesini tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/istanbul-uefa-avrupa-ligi-finaline-hazir-1105856317.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970361_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_1b482cae97009156b2be59f6bba268a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa avrupa ligi, i̇stanbul, uefa
uefa avrupa ligi, i̇stanbul, uefa

UEFA Avrupa Ligi finali tedbirleri: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı

06:45 20.05.2026
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü, alternatif güzergahlar açıkladı.
İstanbul’da bu akşam Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali mücadelesi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Karşılaşmanın saat 22.00’de başlayacağı belirtilirken, sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, sabah saat 07.00’den müsabakanın bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç geçişine kapalı olacak.
Yetkililer, bölgede yoğunluk yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.

Alternatif güzergahlar açıklandı

Trafiğe kapatılan yollar nedeniyle sürücüler, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi güzergahlarını alternatif yol olarak kullanabilecek.
Yetkililer, karşılaşma öncesi ve sonrasında bölgede yoğun trafik oluşabileceği uyarısında bulunarak toplu taşımanın tercih edilmesini tavsiye etti.
İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
SPOR
İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır
Dün, 15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала