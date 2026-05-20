UEFA Avrupa Ligi finali tedbirleri: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
İstanbul'da bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü, alternatif güzergahlar açıkladı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T06:45+0300
İstanbul’da bu akşam Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali mücadelesi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Karşılaşmanın saat 22.00’de başlayacağı belirtilirken, sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, sabah saat 07.00’den müsabakanın bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç geçişine kapalı olacak.Yetkililer, bölgede yoğunluk yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.Alternatif güzergahlar açıklandıTrafiğe kapatılan yollar nedeniyle sürücüler, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi güzergahlarını alternatif yol olarak kullanabilecek.Yetkililer, karşılaşma öncesi ve sonrasında bölgede yoğun trafik oluşabileceği uyarısında bulunarak toplu taşımanın tercih edilmesini tavsiye etti.
