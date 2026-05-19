https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/istanbul-uefa-avrupa-ligi-finaline-hazir-1105856317.html
İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır
İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın taraftarları, Beşiktaş'ta... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T15:09+0300
2026-05-19T15:09+0300
2026-05-19T15:09+0300
spor
uefa
i̇stanbul
uefa avrupa ligi
aston villa
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856930_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5babd86d1e0599fc34120dea2dfa9717.jpg
Taraftarlar, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanında buluştu ve UEFA Avrupa Ligi kupası ile fotoğraf çektirdi.Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşmasında eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente de forma giydi.Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?İstanbul, yarın İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı Tüpraş Stadı’nda, saat 22.00'de başlayacak.
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856930_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_f5c274c1274fc7547391bfc9ea776194.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa, i̇stanbul, uefa avrupa ligi, aston villa, beşiktaş
uefa, i̇stanbul, uefa avrupa ligi, aston villa, beşiktaş
İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın taraftarları, Beşiktaş'ta futbolseverler için kurulan etkinlik alanında vakit geçirirken efsaneler karşılaşması da gerçekleştirildi.
Taraftarlar, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanında buluştu ve UEFA Avrupa Ligi kupası ile fotoğraf çektirdi.
Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşmasında eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente de forma giydi.
Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İstanbul, yarın İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı Tüpraş Stadı’nda, saat 22.00'de başlayacak.