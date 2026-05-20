https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/turkiyenin-evlilik-haritasi-iste-en-gec-ve-en-erken-evlenilen-iller-1105893668.html

Türkiye’nin evlilik haritası: İşte en geç ve en erken evlenilen iller

Türkiye’nin evlilik haritası: İşte en geç ve en erken evlenilen iller

Sputnik Türkiye

Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘evlilik haritası’ verilerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türkiye’de ortalama evlenme yaşının... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T15:36+0300

2026-05-20T15:36+0300

2026-05-20T15:36+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

ağrı

gaziantep

türkiye

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

radyo sputnik

radyo

radyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) evlenme yaşına ilişkin verilerini aktardı. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama evlenme yaşının kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,5 olduğunu belirten Aslan, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre kadın ve erkeklerin ik evlilik yaşının en yüksek olduğu il Tunceli oldu. Tunceli’de okuma oranı da çok yüksek. Tunceli’de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6, erkeklerde 32,4 olarak kayda geçti” dedi.Tunceli’yi Rize’nin takip ettiği bilgisini paylaşan Aslan, “Rize’de kadınların ortalama 27,5, erkeklerin ise 30 yaşında evlendiği tespit edildi. Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 26, erkeklerde ise yaklaşık 30 olduğu bir başka il ise Muğla. Muğla üçüncü oldu. Eğitim sürelerinin uzunluğu, iş gücü piyasasına katılım ve bireysel yaşam tercihlerinin evlilik kararını geciktirdiği gözlemleniyor.” İfadelerini kullandı.‘Genç yaşta evliliklerin en yüksek olduğu illerin başında Ağrı ve Şanlıurfa geliyor’Evlilik yaşının Türkiye ortalamasının altında kaldığı illere yönelik de aktarımlar yapan Aslan, “Verilere göre bazı illerde evlilik yaşı Türkiye ortalamasının oldukça altında kalıyor. Kadınlarda genç yaşta evliliklerin en yüksek olduğu illerin başında Ağrı geliyor. Ağrı’yı Muş ve Gaziantep takip ediyor. Erkeklerde ise Şanlıurfa, Gaziantep ve Ağrı öne çıkıyor. Evlenme hızında ise zirve Gaziantep’in” diye konuştu.Aslan, yabancı gelin ve damatların sayılarına ilişkin de bilgiler verdi. TÜİK verilerine göre yabancı damatlarda ilk sırayı yüzde 21,9 ile Almanlar aldı. Yabancı gelinlerde ise ilk sıra yüzde 12,4 ile Özbekistanlıların oldu.

ağrı

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

ağrı, gaziantep, türkiye, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, radyo sputnik, radyo, radyo