https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/turkiye-6-gunluk-yogun-yagis-donemine-girdi-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1105869726.html

Türkiye 6 günlük yoğun yağış dönemine girdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Türkiye 6 günlük yoğun yağış dönemine girdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildi. 20 Mayıs'tan itibaren 26 Mayıs'a kadar 6 günlük dönemde tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bugün hava... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T07:05+0300

2026-05-20T07:05+0300

2026-05-20T07:05+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104700166_0:197:1899:1265_1920x0_80_0_0_43f37ad83bdb7e50eb156f4e1e3f0808.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli ( 40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.Yoğun yağışlara dikkatKuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.6 günlük şiddetli yağış etkili olacak20 Mayıs itibariyle Türkiye, yoğun yağışlı bir döneme giriyor. 26 Mayıs'a kadar tüm bölgelerde sağanak etkili olacak.MARMARAParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BURSA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlıİSTANBUL – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR – 25°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA – 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA – 22°C – Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 18°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 23°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/uefa-avrupa-ligi-finali-tedbirleri-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapandi-1105869363.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu