Türkiye 6 günlük yoğun yağış dönemine girdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Türkiye genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildi. 20 Mayıs'tan itibaren 26 Mayıs'a kadar 6 günlük dönemde tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildi. 20 Mayıs'tan itibaren 26 Mayıs'a kadar 6 günlük dönemde tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bugün hava durumuna göre Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli ( 40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

Yoğun yağışlara dikkat

Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 günlük şiddetli yağış etkili olacak

20 Mayıs itibariyle Türkiye, yoğun yağışlı bir döneme giriyor. 26 Mayıs'a kadar tüm bölgelerde sağanak etkili olacak.
MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR – 25°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA – 22°C – Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 23°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 18°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 23°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
