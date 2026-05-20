TÜİK'ten suç araştırması: Suçtan korunmak isteyen kentte zırhlı çelik kapı, kırsalda bekçi köpeği ve ateşli silah edindi

TÜİK, "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması" bültenini açıkladı.

2026-05-20T11:05+0300

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması" bültenini açıkladı.Suçtan korunmak için hangi önlemler alınıyor?İlk kez açıklanan bültene göre, suçtan korunmak amacıyla hane halkının evde aldığı güvenlik önlemleri incelendiğinde,Kırda köpek ve silah, kentte panjur korkulukAlınan güvenlik önlemleri, kent-kır sınıflamasına göre incelendiğinde, ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk takılması önleminin ise orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda kullanıldığı görüldü.Zırhlı-çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı-elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda kullanıldığı tespit edildi.Bireylerin yüzde 3,5'i bilişim suçlarına maruz kaldıAraştırmada yer alan suç türleri içinde 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifadeyle yaygınlık hızı değerlendirildiğinde, cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı.Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu.Yaşadığı suç mağduriyetini resmi bir merciye bildirme oranının en yüksek olduğu suç türü, yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet-moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri ise yüzde 5,1 ile rüşvet, yüzde 11 ile cinsel taciz ve yüzde 14,7 ile cinsel olmayan taciz olarak belirlendi.Ne çalındı, ne kadar çalındı?Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suçlar içinde en yüksek oranın "24 bin 999 lira ve altında" gerçekleştiği görüldü.Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı suç türlerinde "100 bin lira ve üzeri", diğer suç türlerinde de "25 bin-99 bin 999 lira" değerlerindeki kayıplar ikinci sıralarda yer aldı.Bu kapsamda çalınan eşyanın türü incelendiğinde, evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmadığı, yüzde 15,5'inde elektronik-elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındığı saptandı. Diğer hırsızlık olaylarında ise çalınan eşyaların yüzde 19,4 ile cüzdan-çanta-bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2 ile cep telefonu olduğu tespit edildi.

