Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: Hırsızı bağırarak kaçırdı
Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: Hırsızı bağırarak kaçırdı
Malatya'da, yüzünde kar maskesi olan şüpheli, tabancayla dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını fark edince kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi yaşandı. Soygun güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.Altınları çantaya doldurmasını istediŞifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.Acil durum butonuna bastı ve bağırdıÇatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.
Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: Hırsızı bağırarak kaçırdı

Malatya'da, yüzünde kar maskesi olan şüpheli, tabancayla dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını fark edince kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi yaşandı. Soygun güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.

Altınları çantaya doldurmasını istedi

Şifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.

Acil durum butonuna bastı ve bağırdı

Çatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.
İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.
