Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: Hırsızı bağırarak kaçırdı

24.02.2026
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi yaşandı. Soygun güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.Altınları çantaya doldurmasını istediŞifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.Acil durum butonuna bastı ve bağırdıÇatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi yaşandı. Soygun güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.
Altınları çantaya doldurmasını istedi
Şifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.
Acil durum butonuna bastı ve bağırdı
Çatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.
İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.