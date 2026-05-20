Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tarkandan-milli-mars-aciklamasi-haril-haril-calisiyorum-studyomda-1105867990.html
Tarkan'dan milli marş açıklaması: 'Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda'
Tarkan'dan milli marş açıklaması: 'Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda'
Sputnik Türkiye
Megastar Tarkan, yeni milli takım marşı yazacağı iddialarını yalanladı. Sanatçı, 'Bir Oluruz Yolunda' marşı gibi yeni bir çalışma hazırlama düşüncesinin... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T00:35+0300
2026-05-20T00:35+0300
türki̇ye
tarkan
müzik
müzik albümü
şarkı
şarkı sözü
en i̇yi şarkı
yeni şarkı
şarkıcı
marş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052397_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_74e6b5a859e4141bca517a464cc1f884.jpg
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir milli takım marşı hazırladığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Yeni projeleri için stüdyoda çalıştığını belirten Tarkan, gündeme gelen milli takım şarkısı iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Milli takımın başarılarının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Tarkan, yazılmış tüm marşların birlikte söylenebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/tarkan-acikladi-milli-takim-icin-yeni-mars-hazirlayacak-mi-1104776014.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052397_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_224c5372534a1a7874e96e89d1e5a47d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarkan, müzik, müzik albümü, şarkı, şarkı sözü, en i̇yi şarkı, yeni şarkı, şarkıcı, marş, milli marş, ulusal marş
tarkan, müzik, müzik albümü, şarkı, şarkı sözü, en i̇yi şarkı, yeni şarkı, şarkıcı, marş, milli marş, ulusal marş

Tarkan'dan milli marş açıklaması: 'Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda'

00:35 20.05.2026
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
© AA
Abone ol
Megastar Tarkan, yeni milli takım marşı yazacağı iddialarını yalanladı. Sanatçı, 'Bir Oluruz Yolunda' marşı gibi yeni bir çalışma hazırlama düşüncesinin olmadığını söyledi.
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir milli takım marşı hazırladığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Yeni projeleri için stüdyoda çalıştığını belirten Tarkan, gündeme gelen milli takım şarkısı iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana. Not: Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. 'Bir oluruz yolunda' gibi bir marş yazmışım ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi.

Milli takımın başarılarının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Tarkan, yazılmış tüm marşların birlikte söylenebileceğini belirtti.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2026
YAŞAM
Tarkan açıkladı: Milli Takım için yeni marş hazırlayacak mı?
5 Nisan, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала