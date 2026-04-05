Tarkan açıkladı: Milli Takım için yeni marş hazırlayacak mı?
2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı için yeni marş beklentisi başladı. "Bir Oluruz Yolunda" ile senelerdir adından söz ettiren Tarkan da... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T11:21+0300
11:20 05.04.2026 (güncellendi: 11:21 05.04.2026)
2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı için yeni marş beklentisi başladı. "Bir Oluruz Yolunda" ile senelerdir adından söz ettiren Tarkan da konuyla ilgili açıklama yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması sonrası marş tartışmalarını da beraberinde getirdi. 2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı hafızalarda yer ederken, yeni marş hazırlanması yönündeki beklentiler de arttı.
Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması
Birçok sosyal medya kullanıcısı Megastar Tarkan'dan A Milli Futbol Takımı için yeni bir marş beklerken, ünlü sanatçı da Almanya'dan Türkiye'ye döndü. Havaalanında muhabirlerle sohbet eden ünlü sanatçı, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Seneler sonra İstanbul'da verdiği konserlerin etkisi hala süren Tarkan, yeni bir marş hazırlayıp hazırlamamak konusunda şu ifadeleri kullandı:
“Var olan milli marşımız çok güzel. Yenisine gerek var mı emin olamıyorum. Uçakta gelirken bir şeyler oldu galiba. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir.”
Rafet El Roman'dan beste

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı için ilk hamle Rafet El Roman'dan geldi. "Dolu Dizgin" adlı bir şarkı hazırladı. Şarkının sözleri ise şöyle:

Kırmızı beyaz sancağında
Ay yıldız yanar şafağında
Gümbür gümbür ses verilsin
Türkiye geliyor dolu dizgin
Tribüne doğru salla salla
Önce sağına dön, sonra soluna
Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim
Heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada Türkiye'nin maçları ise şöyle:
14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00
19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 07.00
25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00