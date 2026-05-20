Soruşturma tamamlandı, Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu: 11 kez nitelikli cinsel saldırıyla suçlanıyor
Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ersoy hakkında 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T17:47+0300
17:35 20.05.2026 (güncellendi: 17:47 20.05.2026)
Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ersoy hakkında, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede Ersoy için 65 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi. İddianamede Ersoy hakkında 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması yer aldı.
11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması
Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı (11 kez), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.