Rusya Dışişleri: Rusya ve ABD birbirini tamamlayabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rusya ve ABD'nin güçlü devletler olarak geleceğin ekonomisi ve bilimi açısından büyük iş birliği... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T01:17+0300
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve ABD’nin iş birliği için çok sayıda ortak gündem maddesi olduğunu söyledi.
Pankin, “Rusya ve ABD, geleceğin gelişimi, ekonomisi ve biliminin gereklerine cevap veren, büyük potansiyele sahip güçlü devletler olarak, açıkça birbirleriyle etkileşime girebilecek ve birbirini tamamlayabilecekleri alanlara sahip” ifadelerini kullandı.
Bakan yardımcısı, iki ülke arasında çalışılabilecek çok sayıda konu olduğuna dikkat çekerek, Moskova ile Washington’un, mevcut gerilimlere rağmen, karşılıklı çıkar temelinde iş birliği yürütebileceği alanların olduğunu vurguladı.