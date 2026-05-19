İngiltere’den yaptırım istisnası: Üçüncü ülkelerde işlenen Rus petrolü ürünlerine ithalat izni

İngiltere, üçüncü ülkelerde Rus ham petrolünden rafine edilen dizel ve kerosenin ithalatına süresiz olarak izin verdi.

İngiltere Hazine Bakanlığı’nın yayınladığı lisansa göre, üçüncü ülkelerde Rus petrolünden üretilen dizel ve kerosinin süresiz olarak ithalatına izin verildi. Söz konusu ürünler, yaptırım kapsamı dışında tutulacak ve belirli gümrük tarife kodlarıyla ithal edilebilecek.Bakanlığın yayınladığı belgede, "Rusya Federasyonu'na karşı uygulanan yaptırımlar kapsamındaki yasaklar, ilgili rafine petrol ürünleri için geçerli olmayacaktır" ifadesine yer verildi.İthalata izin verilmesinin şartı ise ürünlerin aşağıdaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarından birine uyması olarak belirtildi:2710 19 42 veya 2710 19 44 (Dizel yakıt)2710 19 21 (Kerosen/Gaz yağı)20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren lisansın süresiz olduğu, ancak periyodik olarak gözden geçirileceği de belgede vurgulandı.

