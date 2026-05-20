SON DAKİKA | Çin'de kritik görüşme: Putin ve Şi kapalı kapılar ardında 40'tan fazla anlaşma için masada
Dünyanın gözü Çin'de: Putin'i karşılamak için Tiananmen Meydanı'nda son hazırlıklar da tamamlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği kritik zirve öncesinde...
06:07 20.05.2026 (güncellendi: 06:10 20.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e ulaştı. Dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği kritik zirve öncesinde, tarihi Tiananmen Meydanı’nda liderlerin bir araya geleceği resmi karşılama töreni için son hazırlıklar tamamlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek amacıyla resmi bir ziyaret için Çin'e geldi. Pekin’in tarihi ve sembolik merkezi Tiananmen Meydanı’nda Rus lideri karşılamak adına yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Dünya siyasetinin merkez üssü haline gelen meydan, iki süper gücün gövde gösterisine sahne olmaya hazırlanıyor.

Büyük salonu önünde tarihi karşılama

Çarşamba günü gerçekleştirilecek kritik liderler zirvesi öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ikili ve heyetler arası görüşmeler yürüteceği Halk Büyük Salonu önünde üst düzey önlemler alındı. Resmi tören protokolü kapsamında meydanın dört bir yanına Rusya ve Çin halk cumhuriyeti bayrakları dikildi.

Onur Kıtası tören i̇çin hazır

Pekin'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rus lideri askeri törenle selamlayacak olan Çin onur kıtası meydandaki yerini aldı. İki liderin yürütülecek görüşmelerde küresel siyaset, ekonomik iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konularını masaya yatırması bekleniyor. Karşılama töreninin hemen ardından liderlerin basına kapalı olarak gerçekleştireceği baş başa görüşmeye geçileceği bildirildi.
